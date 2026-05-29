ВККС повідомила про наявність вакантної посади

20:01, 29 травня 2026
ВККС повідомила про наявність вакантної посади
Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомляє про наявність вакантної посади провідного спеціаліста відділу супроводу програмного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії. Про це повідомила ВККС.

Призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково, до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 12 червня 2026 року надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме (приклад форми). У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - йдеться у заяві.

ВККС

