  1. В Україні

Укрзалізниця змінює графік на літо: які поїзди стали щоденними та де додали рейси

19:35, 29 травня 2026
Укрзалізниця оголосила про зміни в літньому графіку руху: сім популярних поїздів переведуть на щоденне курсування, а також відновлять маршрут Суми — Рахів.
Через зростання попиту на літні подорожі Укрзалізниця розширює графік руху: низка поїздів курсуватиме щодня, а на окремих напрямках з'являться додаткові рейси. 

Як повідомили в УЗ, найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу сім пар поїздів:

№4/3 Ужгород — Дніпро;

№86/85 Львів — Запоріжжя;

№128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;

№78/77 Ковель — Одеса;

№88/87 Ковель — Дніпро;

№7/8 Харків — Одеса;

№121/122 Миколаїв — Київ.

Крім того, відновлюється курсування поїзда №143/144 Суми — Рахів. Маршрут знову забезпечить пряме сполучення Сумщини із західними регіонами України. Поїзд з'єднає Суми, Білопілля та Конотоп із Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою.

Також для задоволення підвищеного попиту на перевезення між Києвом та Буковиною призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці. Він курсуватиме через день із зупинками у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові, Івано-Франківську та Коломиї.

У складі поїзда передбачені вагони плацкартного типу, купе та СВ.

Продаж квитків на нові та додаткові рейси відкриватиметься відповідно до дат їх курсування. Залежно від напрямку квитки надходитимуть у продаж за 5–20 діб до відправлення поїзда.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

