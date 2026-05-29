Вчительці зарахували 8 місяців стажу, але відмовили у перерахунку пенсії: суд частково став на бік ПФУ

Львівський окружний адмінсуд розглянув позов вчительки до ПФУ щодо зарахування періоду роботи до страхового стажу та проведення перерахунку пенсії з урахуванням індексації та коефіцієнтів зростання середньої заробітної плати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівський окружний адміністративний суд розглянув справу № 380/1432/26 за позовом пенсіонерки до Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області щодо зарахування періоду роботи до страхового стажу, проведення перерахунку пенсії та застосування коефіцієнтів індексації пенсії. Суд частково задовольнив позов, визнавши протиправною бездіяльність Пенсійного фонду щодо неврахування певного періоду роботи до страхового стажу.

Обставини справи

Позивачка перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду та отримує пенсію за віком відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Після призначення пенсії вона продовжувала працювати вчителем початкових класів у закладі освіти на умовах строкового трудового договору.

На думку позивачки, Пенсійний фонд безпідставно не зарахував до її страхового стажу період роботи з 1 січня по 29 серпня 2025 року. Крім того, вона вважала неправомірними дії органу Пенсійного фонду щодо індексації пенсії у 2020–2025 роках, стверджуючи, що при проведенні індексації не були враховані встановлені законодавством коефіцієнти збільшення показника середньої заробітної плати, який використовується для обчислення пенсій. У зв’язку з цим позивачка просила суд зобов’язати Пенсійний фонд зарахувати спірний період роботи до страхового стажу, провести відповідний перерахунок пенсії та здійснити виплату недоотриманих сум.

Пенсійний фонд заперечував проти позову. Відповідач зазначав, що право на перерахунок пенсії з урахуванням додаткового страхового стажу після попереднього перерахунку виникає лише після набуття не менше 24 місяців страхового стажу або не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку пенсії. Також відповідач наголошував, що індексація пенсії позивачки у 2019–2025 роках проводилася відповідно до вимог законодавства із застосуванням усіх передбачених коефіцієнтів збільшення показника середньої заробітної плати.

Позиція суду щодо індексації пенсії

Суд проаналізував положення Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закону №2148-VIII щодо підвищення пенсій, а також постанов Кабінету Міністрів України, якими щороку встановлювалися коефіцієнти індексації пенсій.

Суд встановив, що пенсія позивачці була призначена до пенсійної реформи 2017 року, а тому після проведення перерахунку з 1 жовтня 2017 року для обчислення пенсії правомірно застосовувався показник середньої заробітної плати за 2014–2016 роки у розмірі 3764,40 грн.

Суд дійшов висновку, що з 2019 по 2025 рік Пенсійний фонд послідовно застосовував усі передбачені урядовими постановами коефіцієнти збільшення показника середньої заробітної плати: 1,17 у 2019 році, 1,11 у 2020 році, 1,11 у 2021 році, 1,14 у 2022 році, 1,197 у 2023 році, 1,0796 у 2024 році та 1,115 у 2025 році. Відтак твердження про відсутність індексації пенсії не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду.

Також суд відхилив посилання позивачки на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 16 квітня 2025 року у справі №200/5836/24. Суд зазначив, що наведений висновок Верховного Суду стосувався пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, тоді як у цій справі пенсія була призначена значно раніше. Тому правовідносини у справах не є тотожними, а наведена правова позиція не підлягає застосуванню.

З огляду на це суд дійшов висновку, що нарахування та виплата пенсії здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства, а вимоги щодо індексації та перерахунку пенсії є необґрунтованими.

Позиція суду щодо зарахування страхового стажу

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що в трудовій книжці позивачки містяться належні записи про її роботу вчителем початкових класів з 22 серпня 2023 року до 29 серпня 2025 року.

Суд звернув увагу, що відповідно до статті 62 Закону «Про пенсійне забезпечення» основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Додаткові документи можуть вимагатися лише за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Оскільки записи про трудову діяльність були наявні, суд дійшов висновку, що Пенсійний фонд безпідставно не врахував період роботи з 1 січня по 29 серпня 2025 року до страхового стажу позивачки. У зв’язку з цим суд визнав протиправною бездіяльність органу Пенсійного фонду та зобов’язав зарахувати зазначений період до страхового стажу.

Разом із тим суд відмовив у вимозі про перерахунок пенсії з урахуванням цього періоду роботи. Суд зазначив, що попередній перерахунок пенсії позивачці був проведений з 1 лютого 2025 року. Відповідно до частини четвертої статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо після такого перерахунку особа набула менш як 24 місяці страхового стажу, новий перерахунок можливий не раніше ніж через два роки після попереднього. Тому право на відповідний перерахунок у позивачки виникне не раніше 31 січня 2027 року.

Висновки

Суд дійшов висновку, що Пенсійний фонд правомірно проводив індексацію пенсії позивачки у 2019–2025 роках та правильно застосовував показники середньої заробітної плати і відповідні коефіцієнти збільшення. У цій частині позовні вимоги були відхилені.

Водночас суд визнав протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області щодо незарахування до страхового стажу періоду роботи з 1 січня по 29 серпня 2025 року та зобов’язав зарахувати цей період до страхового стажу позивачки.

У задоволенні вимог про проведення перерахунку пенсії та виплату пенсії у новому розмірі суд відмовив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.