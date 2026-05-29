ЄС може не визнати Україну «безпечної країною» – як це може вплинути на біженців
Європейська комісія пропонує не включати Україну до нового переліку «безпечних країн», пише Euractiv із посиланням на джерела.
Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Єврокомісія звернулася до столиць країн ЄС із проханням підтримати активацію винятку, який дозволив би не визнавати Україну «безпечною країною» в межах нового загальноєвропейського списку.
Такий статус у звичайних умовах передбачає пришвидшені процедури розгляду заяв на притулок і спрощення механізмів відмови. Водночас для держав, що перебувають у стані війни, можуть застосовуватися винятки, навіть якщо вони за загальними критеріями належать до категорії країн-кандидатів або потенційно безпечних.
Ініціатива розглядається на тлі дискусій урядів країн ЄС щодо майбутнього режиму тимчасового захисту для мільйонів українців, які перебувають у Євросоюзі. Міністри з питань міграції планують обговорити це питання наступного тижня.
За даними Euractiv, у березні столиці країн ЄС вже почали вивчати можливість чергового продовження програми тимчасового захисту, яка дає українцям право на проживання та роботу в Євросоюзі, і тепер може бути продовжена вже на шостий рік.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.