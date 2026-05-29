США висунули Ірану ультиматум для зняття морської блокади та відкриття Ормузької протоки — Трамп

Президент США заявив, що повне відновлення судноплавства можливе лише після відмови Ірану від ядерної зброї.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США висунули Ірану умову для повного зняття морської блокади та відкриття Ормузької протоки. Про це президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, Іран повинен остаточно погодитися з тим, що ніколи не матиме ядерної зброї. Лише за цієї умови Ормузька протока буде негайно відкрита для необмеженого судноплавства в обох напрямках без додаткових зборів.

Трамп повідомив, що кораблі, які перебували в протоці через запроваджену США морську блокаду, вже можуть розпочати повернення після її скасування.

Також президент США заявив, що американські підводні тральщики вже знешкодили шляхом детонації значну кількість водяних мін у протоці. За його словами, Іран має завершити вилучення або підрив мін, які залишилися.

Окрім цього, Трамп заявив, що збагачений матеріал, який перебуває глибоко під землею після ударів американських бомбардувальників B-2, буде вилучений та знищений Сполученими Штатами у координації з Іраном та Міжнародним агентством з атомної енергії.

Президент США також зазначив, що наразі жодного обміну грошима не передбачено, однак, за його словами, щодо інших питань уже досягнуто домовленостей.

Наприкінці заяви Трамп повідомив, що вирушає на нараду до Ситуаційної кімнати для ухвалення остаточного рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.