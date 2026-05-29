Учителю засчитали 8 месяцев стажа, но отказали в перерасчете пенсии: суд частично встал на сторону ПФУ

Львовский окружной административный суд рассмотрел дело № 380/1432/26 по иску пенсионерки к Главному управлению Пенсионного фонда в Львовской области относительно зачисления периода работы в страховой стаж, проведения перерасчёта пенсии и применения коэффициентов индексации пенсии. Суд частично удовлетворил иск, признав противоправным бездействие Пенсионного фонда относительно неучёта определённого периода работы в страховой стаж.

Обстоятельства дела

Истец состоит на учёте в органах Пенсионного фонда и получает пенсию по возрасту в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». После назначения пенсии она продолжала работать учителем начальных классов в учреждении образования на условиях срочного трудового договора.

По мнению истца, Пенсионный фонд безосновательно не засчитал в её страховой стаж период работы с 1 января по 29 августа 2025 года. Кроме того, она считала неправомерными действия органа Пенсионного фонда относительно индексации пенсии в 2020–2025 годах, утверждая, что при проведении индексации не были учтены установленные законодательством коэффициенты увеличения показателя средней заработной платы, который используется для исчисления пенсий. В связи с этим истец просила суд обязать Пенсионный фонд зачислить спорный период работы в страховой стаж, провести соответствующий перерасчёт пенсии и осуществить выплату недополученных сумм.

Пенсионный фонд возражал против иска. Ответчик отмечал, что право на перерасчёт пенсии с учётом дополнительного страхового стажа после предыдущего перерасчёта возникает только после приобретения не менее 24 месяцев страхового стажа либо не ранее чем через два года после предыдущего перерасчёта пенсии. Также ответчик подчёркивал, что индексация пенсии истца в 2020–2025 годах проводилась в соответствии с требованиями законодательства с применением всех предусмотренных коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы.

Позиция суда относительно индексации пенсии

Суд проанализировал положения Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», Закона №2148-VIII о повышении пенсий, а также постановлений Кабинета Министров Украины, которыми ежегодно устанавливались коэффициенты индексации пенсий.

Суд установил, что пенсия истцу была назначена до пенсионной реформы 2017 года, а потому после проведения перерасчёта с 1 октября 2017 года для исчисления пенсии правомерно применялся показатель средней заработной платы за 2014–2016 годы в размере 3764,40 грн.

Суд пришёл к выводу, что с 2019 по 2025 год Пенсионный фонд последовательно применял все предусмотренные правительственными постановлениями коэффициенты увеличения показателя средней заработной платы: 1,17 в 2019 году, 1,11 в 2020 году, 1,11 в 2021 году, 1,14 в 2022 году, 1,197 в 2023 году, 1,0796 в 2024 году и 1,115 в 2025 году. Таким образом, доводы об отсутствии индексации пенсии не нашли подтверждения в ходе судебного рассмотрения.

Также суд отклонил ссылку истца на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 16 апреля 2025 года по делу №200/5836/24. Суд указал, что данный вывод касался пенсий, назначенных после 1 января 2018 года, тогда как в настоящем деле пенсия была назначена значительно раньше. Поэтому правовые отношения не являются тождественными, и указанная позиция не подлежит применению.

С учётом этого суд пришёл к выводу, что начисление и выплата пенсии осуществлялись в соответствии с требованиями действующего законодательства, а требования относительно индексации и перерасчёта пенсии являются необоснованными.

Позиция суда относительно страхового стажа

Исследовав материалы дела, суд установил, что в трудовой книжке истца содержатся надлежащие записи о её работе учителем начальных классов с 22 августа 2023 года по 29 августа 2025 года.

Суд отметил, что согласно статье 62 Закона «О пенсионном обеспечении» основным документом, подтверждающим трудовой стаж, является трудовая книжка. Дополнительные документы требуются только при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

Поскольку записи о трудовой деятельности имелись, суд пришёл к выводу, что Пенсионный фонд безосновательно не засчитал период работы с 1 января по 29 августа 2025 года в страховой стаж истца. В связи с этим суд признал противоправным бездействие органа Пенсионного фонда и обязал зачислить указанный период в страховой стаж.

В то же время суд отказал в требовании о перерасчёте пенсии с учётом этого периода работы. Суд указал, что предыдущий перерасчёт пенсии истцу был проведён с 1 февраля 2025 года. В соответствии с частью четвёртой статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», если после такого перерасчёта лицо приобрело менее 24 месяцев страхового стажа, новый перерасчёт возможен не ранее чем через два года после предыдущего. Поэтому право на соответствующий перерасчёт у истца возникнет не ранее 31 января 2027 года.

Выводы

Суд пришёл к выводу, что Пенсионный фонд правомерно проводил индексацию пенсии истца в 2019–2025 годах и корректно применял показатели средней заработной платы и соответствующие коэффициенты увеличения. В этой части исковые требования были отклонены.

В то же время суд признал противоправным бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Львовской области относительно незачисления в страховой стаж периода работы с 1 января по 29 августа 2025 года и обязал зачислить данный период в страховой стаж истца.

В удовлетворении требований о перерасчёте пенсии и выплате пенсии в новом размере суд отказал.

