Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

13:00, 29 мая 2026
Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15277 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно урегулирования досудебного порядка восстановления гражданских прав», который предлагает законодательно закрепить порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии лицу, нарушившему гражданские права или законные интересы.

Основной новеллой законопроекта является введение в Гражданский кодекс Украины отдельного механизма досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Как отмечают авторы инициативы, после утраты силы Хозяйственным кодексом Украины прекратили действие нормы, регулировавшие порядок направления и рассмотрения претензий в рамках досудебного урегулирования споров.

Хотя стороны и далее могут использовать претензионный порядок для урегулирования конфликтов, его общее законодательное регулирование фактически исчезло.

В связи с этим законопроект №15277 предлагает закрепить соответствующие правила непосредственно в Гражданском кодексе Украины, определив право на обращение с претензией, требования к её содержанию, порядок направления и рассмотрения.

В пояснительной записке подчёркивается, что такие изменения должны устранить правовую неопределённость относительно реализации права на досудебное урегулирование споров и обеспечить надлежащее нормативное регулирование этого механизма.

Суть законодательных изменений

Законопроектом предлагается дополнить статью 19 Гражданского кодекса Украины новыми частями третьей — десятой.

Предусматривается установить, что лица, нарушившие имущественные права или законные интересы других лиц, должны восстановить их без ожидания обращения в суд или получения претензии.

Кроме того, лицо, права которого нарушены, получит прямо закреплённое право обратиться к нарушителю с письменной претензией для непосредственного урегулирования спора, если иное не предусмотрено законом или договором.

Законопроект подробно определяет содержание такой претензии. В претензии указываются:

  • полное наименование и почтовые реквизиты заявителя претензии и лица (лиц), которому предъявляется претензия;
  • дата предъявления и номер претензии;
  • обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия;
  • доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
  • требования заявителя со ссылкой на нормативные акты;
  • сумма претензии и её расчёт, если претензия подлежит денежной оценке;
  • платёжные реквизиты заявителя претензии;
  • перечень документов, прилагаемых к претензии.

Стоит обратить внимание, что законопроект предъявляет требования не только к форме, но и к материальному содержанию претензии. Она должна содержать фактическое и правовое обоснование требований, подтверждаться доказательствами, а в случае имущественных требований — также включать их расчет. Это приближает претензию к полноценной юридической позиции стороны еще на досудебной стадии урегулирования спора.

Также устанавливается порядок подачи претензии. Она должна быть подписана заявителем или его представителем и направляться заказным или ценным письмом либо вручаться под расписку.

Отдельно урегулируется порядок рассмотрения претензии. По общему правилу она должна быть рассмотрена в течение одного месяца со дня получения.

Законопроект предусматривает, что получатель претензии обязан удовлетворить обоснованные требования заявителя, а о результатах её рассмотрения сообщить письменно.

Кроме того, во время рассмотрения претензии стороны при необходимости должны проводить сверку расчётов, экспертизы или другие действия, направленные на досудебное урегулирование спора.

Что это означает на практике

Из текста законопроекта следует, что направление претензии остаётся правом, а не обязанностью лица, поскольку предлагаемые изменения предусматривают возможность обращения с претензией, а не устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Вместе с тем в случае принятия законопроекта могут возникнуть практические вопросы относительно правового значения претензии и последствий её ненаправления.

Отдельного внимания также потребует толкование положения об обязанности удовлетворять обоснованные требования заявителя, поскольку критерии такой обоснованности законопроектом не определены. Это может стать предметом дальнейшего формирования судебной практики.

