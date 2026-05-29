Украина сможет привлечь до 90 млрд евро займа от ЕС: подписан закон о ратификации соглашения

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о займе между Украиной и Европейским Союзом, которое позволяет привлечь до 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки макроэкономической стабильности и обороноспособности государства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4892-IX (законопроект 4892-IX), которым ратифицируется Соглашение о займе между Украиной и Европейским Союзом, позволяющее привлечь до 90 млрд евро финансовой помощи в 2026–2027 годах.

Привлечённые средства планируется направить на поддержку макроэкономической стабильности государства и усиление оборонного потенциала Украины в условиях продолжающейся вооружённой агрессии РФ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 28 мая приняла закон о ратификации Соглашения о займе в поддержку Украины между Украиной как заёмщиком, Национальным банком Украины как агентом заёмщика и Европейским Союзом, представленным Европейской Комиссией как кредитором.

Соглашением о займе определены подробные технические, финансовые и процедурные аспекты привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, их распределение на бюджетную и оборонную составляющие, а также механизм погашения займа (исключительно за счёт репараций от РФ).

Также мы сообщали, кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС. Статья 3 Соглашения устанавливает, что заём является займом с ограниченным правом требования (limited recourse loan).

Это означает, что по основному сценарию заём должен быть погашен исключительно за счёт военных репараций, компенсаций или любого финансового урегулирования со стороны РФ. Если репараций от России будет недостаточно для полного покрытия долга, Украина не несёт ответственности за непогашенную часть. Кредитор (ЕС) в таком случае не имеет права предъявлять претензии к другим активам Украины.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Украина предоставляет ЕС право обеспечения (security interest) в отношении своего требования к РФ об уплате репараций. То есть Украина передаёт Европейскому Союзу в залог свои будущие выплаты от государства-агрессора. Статья 11 и статья 13 Соглашения определяют условия, при которых ограниченное право требования прекращает действовать. В таких случаях Украина обязана вернуть средства из собственного бюджета.

Займ в поддержку Украины должен быть предоставлен до 31 декабря 2027 года, а выплата всех траншей должна завершиться не позднее 2028 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.