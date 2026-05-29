  1. Законодательство
  2. / В Украине

Украина сможет привлечь до 90 млрд евро займа от ЕС: подписан закон о ратификации соглашения

16:35, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о займе между Украиной и Европейским Союзом, которое позволяет привлечь до 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки макроэкономической стабильности и обороноспособности государства.
Украина сможет привлечь до 90 млрд евро займа от ЕС: подписан закон о ратификации соглашения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4892-IX (законопроект 4892-IX), которым ратифицируется Соглашение о займе между Украиной и Европейским Союзом, позволяющее привлечь до 90 млрд евро финансовой помощи в 2026–2027 годах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Привлечённые средства планируется направить на поддержку макроэкономической стабильности государства и усиление оборонного потенциала Украины в условиях продолжающейся вооружённой агрессии РФ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 28 мая приняла закон о ратификации Соглашения о займе в поддержку Украины между Украиной как заёмщиком, Национальным банком Украины как агентом заёмщика и Европейским Союзом, представленным Европейской Комиссией как кредитором.

Соглашением о займе определены подробные технические, финансовые и процедурные аспекты привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, их распределение на бюджетную и оборонную составляющие, а также механизм погашения займа (исключительно за счёт репараций от РФ).

Также мы сообщали, кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС. Статья 3 Соглашения устанавливает, что заём является займом с ограниченным правом требования (limited recourse loan).

Это означает, что по основному сценарию заём должен быть погашен исключительно за счёт военных репараций, компенсаций или любого финансового урегулирования со стороны РФ. Если репараций от России будет недостаточно для полного покрытия долга, Украина не несёт ответственности за непогашенную часть. Кредитор (ЕС) в таком случае не имеет права предъявлять претензии к другим активам Украины.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Украина предоставляет ЕС право обеспечения (security interest) в отношении своего требования к РФ об уплате репараций. То есть Украина передаёт Европейскому Союзу в залог свои будущие выплаты от государства-агрессора. Статья 11 и статья 13 Соглашения определяют условия, при которых ограниченное право требования прекращает действовать. В таких случаях Украина обязана вернуть средства из собственного бюджета.

Займ в поддержку Украины должен быть предоставлен до 31 декабря 2027 года, а выплата всех траншей должна завершиться не позднее 2028 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

закон ЕС Украина Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]