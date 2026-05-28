Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Наблюдая за ходом процесса по Соглашению о займе для Украины, «Судебно-юридическая газета» одна из первых сообщила о его ратификации и о том, от выполнения каких условий будет зависеть получение трех траншей общим объемом до 8,35 млрд евро.

Отметим, что Верховная Рада ратифицировала в целом законопроект № 0376, который вводит в действие и Соглашение о Займе на поддержку Украины (UA Support Loan) и Меморандум о взаимопонимании с Европейским Союзом. Общий объем привлеченных средств составляет 90 000 000 000 евро.

Соглашение и Меморандум внесли в Раду одним пакетом, хотя это документы принципиально разной направленности. Соглашение регулирует технические условия кредитования, а Меморандум содержит перечень политических и фискальных обязательств, которые Украина берет на себя в обмен на предоставленные средства. Главный вопрос, который стремительно распространяется в обществе: кто и как будет возвращать эти средства?

И хотя некоторые представители парламента указывают на концепцию «репарационного кредита», условия, прописанные в договоре, предусматривают некоторые триггеры, которые могут превратить эту помощь в безальтернативный государственный долг.

В соответствии со Статьей 2 Соглашения, сумма до 90 млрд евро распределяется по трем основным векторам:

Бюджетная поддержка в рамках Ukraine Facility, то есть прямое финансирование дефицита бюджета.

Макрофинансовая помощь направлена на стабилизацию финансовой системы.

Помощь на поддержку оборонно-промышленной способности, то есть средства на оружие и техническое перевооружение.

Заем на поддержку Украины должен быть предоставлен до 31 декабря 2027 года. 31 декабря 2027 года, а выплата всех траншей должна завершиться не позднее 2028 года.

Механизм погашения

Статья 3 Соглашения устанавливает, что заем является займом с ограниченным правом требования (limited recourse loan).

Это означает, что по основному сценарию заем должен быть погашен исключительно за счет военных репараций, возмещений или любого финансового урегулирования со стороны Российской Федерации.

Если репараций от России будет недостаточно для полного покрытия долга, Украина не несет ответственности за непогашеную часть. Кредитор (ЕС) в таком случае не имеет права предъявлять претензии к другим активам Украины.

В качестве обеспечения выполнения обязательств, Украина предоставляет ЕС право обеспечения (security interest) в отношении своего требования к РФ об уплате репараций. То есть Украина закладывает Евросоюзу свои будущие выплаты от агрессора.

Когда кредит становится долгом Украины?

Интересными являются статья 11 и статья 13 Соглашения, которые определяют условия, при которых ограниченное право требования прекращает действовать. В таких случаях Украина обязана вернуть средства из собственного бюджета.

Обстоятельства, при которых в случае необходимости, Кредитор может иметь право требования в отношении активов Заемщика, кроме военных репараций:

Нарушение демократических стандартов. Украина обязана поддерживать многопартийную систему, верховенство права, гарантировать права человека и бороться с коррупцией. Если ЕС установит системное нарушение этих норм, заем больше не будет ограничиваться репарациями — Украина должна будет выплатить всю сумму из собственных ресурсов.

Коррупция и мошенничество. Если будет установлено, что во время управления этим займом украинские должностные лица совершили мошеннические или коррупционные действия, Украина должна немедленно вернуть сумму, эквивалентную нанесенному ущербу.

Нецелевое использование. Нарушение Стратегии финансирования или Меморандума также может стать основанием для объявления дефолта по займу.

В то время как Соглашение о займе предусматривает финансовую поддержку в виде миллиардных средств, Меморандум о взаимопонимании определяет рамочные параметры экономической политики, которых должна придерживаться Украина.

Ратификация законопроекта № 0376 одним пакетом означает согласие на соответствующие обязательства.

Среди них — введение НДС на международные почтовые отправления, что может повлиять на сегмент онлайн-торговли, а также усиление регулирования цифровых платформ. Отдельно предусматривается пересмотр подходов к упрощенной системе налогообложения и усиление фискальных требований.

Также речь идет о новых налоговых и таможенных обязательствах, которые в то же время могут рассматриваться как часть внутренних реформ, реализуемых в рамках стратегических документов Украины.

Кто контролирует процесс?

Что касается институционального обеспечения, то Национальный банк Украины выполняет функции финансового агента заемщика, однако не несет ответственности за государственные финансовые обязательства.

Национальный координатор по вопросам обороны, а именно Министерство обороны, отвечает за целевое использование средств в сфере оборонной промышленности и осуществляет отчетность перед Европейской Комиссией, OLAF и Европейской прокуратурой (EPPO).

Министерство юстиции предоставляет правовое заключение относительно законности и обязательности соответствующих обязательств Украины.

Утверждение о том, что Украина ничего не должна, а обязательства будут покрывать репарации, применяется в рамках действующих финансовых механизмов только при условии соблюдения Украиной определенных в договоренностях с ЕС критериев. Речь идет, в частности, о требованиях в сферах верховенства права, антикоррупционной политики и свободы медиа.

В случае существенного отклонения от согласованных реформ предусмотрены механизмы пересмотра условий финансирования, что может повлиять на характер бюджетных обязательств, связанных с привлеченными средствами.

Сочетание кредитного соглашения с меморандумом о реформах позволило имплементировать ряд непопулярных фискальных и регуляторных изменений, в частности в сфере налогообложения импортных посылок и НДС для физических лиц-предпринимателей, как часть согласованного пакета обязательств в рамках финансовой поддержки объемом около 90 млрд евро.

