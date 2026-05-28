Нет языкового сертификата — нет государственной службы: в Украине хотят вернуть жесткие правила отбора чиновников

Новые кадровые правила для органов власти предусматривают, что без подтвержденного уровня владения государственным языком претендовать на ряд должностей будет невозможно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина постепенно отходит от кадровой модели военного времени, когда главной задачей было оперативное заполнение вакансий в органах власти. Теперь государство ужесточает требования к отбору персонала, возвращая более жесткие стандарты, где наряду с конкурсом ключевое значение имеет подтверждение уровня владения государственным языком посредством соответствующего сертификата, объясняет Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Это следует из положений законопроекта №13478-1 о реформировании государственной службы и Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Языковые требования, которые были отложены во время войны

После начала полномасштабной войны государство временно разрешило назначение на государственные должности и в органы местного самоуправления без обязательного языкового сертификата.

В то же время законопроект №13478-1 определяет, что эта практика была исключением, а не новой нормой. В документе предусмотрено: лица, которые были назначены без подтверждения уровня владения государственным языком на территориях боевых действий или оккупации, должны предоставить соответствующий сертификат в течение трех месяцев после завершения боевых действий в этих регионах.

Таким образом, подход государства заключается в временной гибкости во время войны и возвращении к стандартным требованиям после стабилизации ситуации.

Языковой сертификат как обязательное условие для работы на государственной службе

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного устанавливает обязательное владение государственным языком для ряда должностей.

Для значительной части из них подтверждение уровня осуществляется именно через государственный сертификат, который выдает Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Он является обязательным для:

государственных служащих;

руководителей органов власти;

глав местных государственных администраций;

прокуроров;

судей;

руководителей учебных заведений;

членов государственных коллегиальных органов.

Документ об уровне владения государственным языком должен быть представлен до назначения или избрания на соответствующую должность.

Что означает уровень владения языком

Система оценки построена по европейской шкале CEFR (от A1 до C2). Базовым для большинства государственных должностей определяется уровень C1 — «свободное владение».

Лицо с уровнем C1 должно:

понимать сложные тексты;

свободно и спонтанно выражаться;

профессионально использовать украинский язык;

логично и структурированно формулировать мысли;

владеть грамматикой на высоком уровне.

Уровень C2 считается экспертным владением языком.

Возвращение конкурсов и новые кадровые правила

Законопроект №13478-1 предусматривает возобновление открытых конкурсов на государственную службу как основного механизма отбора. Также планируется:

ограничение срока пребывания в должности без конкурса;

введение новых процедур внутреннего конкурса;

усиление оценки профессиональных компетенций.

В этом контексте языковой сертификат становится одним из основных критериев допуска к участию в отборе.

Фактически формируется подход, согласно которому отсутствие подтвержденного уровня владения украинским языком означает невозможность полноценного доступа к государственной службе.

Язык как обязательный инструмент государственного управления

Украинский язык определен как рабочий для органов государственной власти и местного самоуправления. На нем ведется:

делопроизводство;

подготовка нормативных актов;

официальная переписка;

судопроизводство;

документооборот;

работа органов власти и коммунальных структур.

Соответственно, должностные лица, принимающие решения, работающие с документами или представляющие государство, должны владеть государственным языком на профессиональном уровне.

Внутренние конкурсы и карьерный рост

Отдельно законопроект вводит механизм внутреннего конкурса для должностей категорий «Б» и «В». Он позволяет проводить отбор только среди сотрудников конкретного государственного органа.

В то же время требование о знании государственного языка остается обязательным и в этом формате. Карьерный рост внутри системы также будет зависеть от:

профессионального уровня;

результатов оценки;

наличия подтверждения владения языком.

Ужесточение требований после войны

Общая тенденция изменений в законодательстве свидетельствует о переходе к более строгой модели государственной службы. Она предполагает отход от практики быстрого заполнения вакансий к системе, в которой ключевую роль играют профессионализм, конкурсный отбор и подтвержденное владение украинским языком.

Языковой сертификат в этой модели становится не формальным требованием, а одним из центральных элементов доступа к государственной службе и карьере в органах власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.