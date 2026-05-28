Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Еврокомиссия положительно оценила выполнение Плана Украины за четвертый квартал 2025 года.

В четверг, 28 мая, Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что Еврокомиссия положительно оценила выполнение Плана Украины за четвертый квартал 2025 года.

«Благодарим Верховную Раду за поддержку важных решений и совместную работу. По состоянию на конец мая 2026 года совместными усилиями уже выполнено 86 шагов Плана Украины, еще 65 — в процессе реализации. Продолжаем вместе внедрять реформы и двигаться по пути европейской интеграции. Искренне благодарны европейским партнерам за поддержку и доверие», - заявила Свириденко.

Глава правительства напомнила, что Ukraine Facility — это важный инструмент финансовой поддержки Украины. В рамках программы Ukraine Facility с начала работы инструмента с 2024 года уже получили 26,8 млрд евро. Общий объем программы на 2024–2027 годы составляет 50 млрд евро.

