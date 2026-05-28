  1. В Украине

Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility

16:30, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Еврокомиссия положительно оценила выполнение Плана Украины за четвертый квартал 2025 года.
Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility
Фото: pixabay.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 28 мая, Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Она отметила, что Еврокомиссия положительно оценила выполнение Плана Украины за четвертый квартал 2025 года.

«Благодарим Верховную Раду за поддержку важных решений и совместную работу. По состоянию на конец мая 2026 года совместными усилиями уже выполнено 86 шагов Плана Украины, еще 65 — в процессе реализации. Продолжаем вместе внедрять реформы и двигаться по пути европейской интеграции. Искренне благодарны европейским партнерам за поддержку и доверие», - заявила Свириденко.

Глава правительства напомнила, что Ukraine Facility — это важный инструмент финансовой поддержки Украины. В рамках программы Ukraine Facility с начала работы инструмента с 2024 года уже получили 26,8 млрд евро. Общий объем программы на 2024–2027 годы составляет 50 млрд евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины ЕС Юлия Свириденко

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]