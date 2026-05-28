ДТП из-за ненадлежащего содержания моста: суд постановил взыскать со Службы восстановления более 446 тысяч гривен

17:36, 28 мая 2026
Во время движения из-под задних колес грузового автомобиля, ехавшего впереди, вылетела металлическая конструкция, которая ударила в переднюю часть его автомобиля, из-за чего его машину развернуло и отбросило через две полосы движения.
Судьей Центрального районного суда г. Николаева рассмотрен иск местного жителя к Службе восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области о взыскании материального и морального ущерба, причиненного в результате ДТП. Об этом сообщил Центральный районный суд г. Николаева.

В обоснование исковых требований истец отметил, что в декабре 2024 года на мосту он попал в ДТП, которое произошло не по его вине, а из-за ненадлежащего содержания моста ответчиком.

В частности, во время движения из-под задних колес грузового автомобиля, ехавшего впереди, вылетела металлическая конструкция, которая ударила в переднюю часть его автомобиля, из-за чего его машину развернуло и отбросило через две полосы движения. Событие произошло в вечернее время суток, освещение на мосту в это время отсутствовало. Балансодержателем моста не была обеспечена безопасность дорожного движения в месте открытого шва соединенных пролетов конструкций, что стало причиной ДТП.

Представитель ответчика возразил против удовлетворения иска и, в частности, предоставил информацию, что между Службой и подрядной организацией был заключен договор на ремонт, в том числе указанного участка, а потому возмещать убытки должен подрядчик.

В то же время, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что Служба восстановления и развития инфраструктуры является надлежащим ответчиком. Кроме того, материалы дела не содержат сведений о проведении подрядчиком ремонтных работ на этом участке.

По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что Служба не обеспечила безопасные условия дорожного движения, допустила наличие на мосту препятствия, что привело к ДТП. Доказательств в опровержение таких выводов суда предоставлено не было.

Суд постановил взыскать со Службы восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области в пользу истца 426 118 грн в счет возмещения материального ущерба и 20 000 грн — морального вреда.

