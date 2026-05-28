ДТП через неналежне утримання мосту: суд ухвалив стягнути зі Служби відновлення понад 446 тисяч гривень

Суддею Центрального районного суду м. Миколаєва розглянуто позов місцевого мешканця до Служби відновлення та розвитку інфрастуктури в Миколаївській області про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої в результаті ДТП. Про це повідомив Центральний районний суд м. Миколаєва.

В обґрунтування позовних вимог, останній зазначав, що в грудні 2024 року на мосту він потрапив в ДТП, яка сталась не з його вини, а через неналежне утримання мосту відповідачем.

Зокрема, під час руху, з під задніх колес вантажного автомобіля, що їхав попереду вилетіла металева конструкція, яка вдарила в передню частину його автомобіля, від чого його автівку розвернуло та відкинуло через дві смуги руху. Подія мала місце в вечірній час доби, освітлення на мосту в цей час було відсутнє. Балансоутримувачем мосту не було забезпечено безпеку дорожнього руху у місці відкритого шву сполучених прольотів будов, що стало причиною ДТП.

Представник відповідача заперечив проти задоволення позову та, зокрема, надав інформацію, що між Службою та підрядною організацією було укладено договір на ремонт у тому числі, зазначеної ділянки, а за такого, відшкодувавати збитки має підрядник.

Водночас, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про те, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури є належним відповідачем. Окрім цього, матеріали справи не містять відомостей, про проведення підрядником ремонтних робіт на цій ділянці.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку, що Служба не забезпечила безпечні умови дорожнього руху, допустила наявність на мосту перешкоди, що спричинило ДТП. Доказів на спростування таких висновків суду не надано.

Суд ухвалив стягнути зі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області на користь позивача 426 118 грн в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 20000 грн - моральної шкоди.

