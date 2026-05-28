Копію ухвали на обшук житла можуть вручити будь-якій присутній особі, якщо вас немає – ВС

під час проведення обшуку копію ухвали слідчого судді можуть вручити не лише власнику чи користувачу житла, а й будь-якій іншій особі, яка присутня на місці обшуку.

Верховний Суд вказав, що за відсутності власника, користувача, володільця житла копія ухвали слідчого судді про проведення обшуку домоволодіння може бути вручена іншій присутній під час проведення цієї слідчої дії особі. Таке вручення не свідчить про порушення порядку проведення обшуку і не є підставою для визнання протоколу обшуку недопустимим доказом.

У справі суди попередніх інстанцій визнали особу винуватою за ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 та ч. 1 ст. 255-1 КК України.

У касаційній скарзі сторона захисту зазначає про недотримання приписів ч. 1 ст. 233 КПК під час проникнення до житла чи іншого володіння особи, з огляду на що наполягає на визнанні недопустимим доказом протоколу обшуку житла як проведеного без дозволу володільця.

ККС ВС залишив рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін.

Колегія суддів ККС вказала, що відповідно до ч. 3 ст. 236 КК перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала та надана її копія.

Як вбачається із протоколу обшуку, ухвала слідчого судді про проведення обшуку була вручена тій особі, яка була присутня під час проведення обшуку цього домоволодіння.

Таким чином, враховуючи положення КПК, відповідно до яких передбачено вручення копії ухвали слідчого судді про обшук власнику, користувачу, володільцю або будь-якій особі присутній при проведенні цієї слідчої дії, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку, що порушень норм КПК в ході проведення обшуку допущено не було.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 2 квітня 2026 року у справі № 676/1013/23 (провадження № 51-3938км25).

