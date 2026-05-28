  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Копію ухвали на обшук житла можуть вручити будь-якій присутній особі, якщо вас немає – ВС

18:29, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
під час проведення обшуку копію ухвали слідчого судді можуть вручити не лише власнику чи користувачу житла, а й будь-якій іншій особі, яка присутня на місці обшуку.
Копію ухвали на обшук житла можуть вручити будь-якій присутній особі, якщо вас немає – ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд вказав, що за відсутності власника, користувача, володільця житла копія ухвали слідчого судді про проведення обшуку домоволодіння може бути вручена іншій присутній під час проведення цієї слідчої дії особі. Таке вручення не свідчить про порушення порядку проведення обшуку і не є підставою для визнання протоколу обшуку недопустимим доказом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У справі суди попередніх інстанцій визнали особу винуватою за ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 та ч. 1 ст. 255-1 КК України.

У касаційній скарзі сторона захисту зазначає про недотримання приписів ч. 1 ст. 233 КПК під час проникнення до житла чи іншого володіння особи, з огляду на що наполягає на визнанні недопустимим доказом протоколу обшуку житла як проведеного без дозволу володільця.

ККС ВС залишив рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін.

Колегія суддів ККС вказала, що відповідно до ч. 3 ст. 236 КК перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала та надана її копія.

Як вбачається із протоколу обшуку, ухвала слідчого судді про проведення обшуку була вручена тій особі, яка була присутня під час проведення обшуку цього домоволодіння.

Таким чином, враховуючи положення КПК, відповідно до яких передбачено вручення копії ухвали слідчого судді про обшук власнику, користувачу, володільцю або будь-якій особі присутній при проведенні цієї слідчої дії, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку, що порушень норм КПК в ході проведення обшуку допущено не було.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 2 квітня 2026 року у справі № 676/1013/23 (провадження № 51-3938км25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд обшук Україна судова практика слідчий суддя ККС ВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд зобов’язав клієнта банку повернути понад 7,4 тисяч євро, помилково зарахованих через збій системи

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з клієнта банку понад 7,4 тис. євро, помилково зарахованих через збій банківської системи.

Ратифікація Угоди про позику: хто насправді повертатиме 90 млрд євро кредиту ЄС

Об’єднання Угоди про позику та Меморандуму в один пакет змусило парламент ратифікувати не лише кредит, а й обов’язкові ПДВ на посилки та нові податки для ФОП.

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]