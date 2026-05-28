  1. У світі

Уряд Італії готує виборчу реформу – переможцям хочуть віддати більше мандатів

19:14, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Італії запропонували нові правила виборів, за якими коаліція, що здобуде понад 42% підтримки, отримає додаткові місця у парламенті.
Уряд Італії готує виборчу реформу – переможцям хочуть віддати більше мандатів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд прем’єр-міністерки Італії Джорджа Мелоні представив законопроєкт щодо реформування виборчого законодавства країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ було подано 27 травня. У разі його ухвалення коаліція, яка переможе на виборах і набере понад 42% голосів, отримає додаткові місця в парламенті.

Метою реформи є формування стабільнішої парламентської більшості для уряду-переможця.

Законопроєкт також передбачає, що коаліції та політичні партії повинні будуть визначати свого кандидата на посаду прем’єр-міністра ще на етапі подання виборчих списків. Таким чином планують посилити роль глави уряду в політичній системі країни.

Для набуття чинності документ має пройти схвалення в обох палатах парламенту Італії.

Джорджа Мелоні заявила, що має намір залишатися на посаді до завершення свого терміну.

За її словами, «послідовність і стабільність» є великою можливістю для Італії, а уряд робитиме все можливе для збереження стабільності до кінця мандата.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори Італія реформа

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд зобов’язав клієнта банку повернути понад 7,4 тисяч євро, помилково зарахованих через збій системи

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з клієнта банку понад 7,4 тис. євро, помилково зарахованих через збій банківської системи.

Ратифікація Угоди про позику: хто насправді повертатиме 90 млрд євро кредиту ЄС

Об’єднання Угоди про позику та Меморандуму в один пакет змусило парламент ратифікувати не лише кредит, а й обов’язкові ПДВ на посилки та нові податки для ФОП.

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]