Уряд Італії готує виборчу реформу – переможцям хочуть віддати більше мандатів

В Італії запропонували нові правила виборів, за якими коаліція, що здобуде понад 42% підтримки, отримає додаткові місця у парламенті.

Уряд прем’єр-міністерки Італії Джорджа Мелоні представив законопроєкт щодо реформування виборчого законодавства країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Документ було подано 27 травня. У разі його ухвалення коаліція, яка переможе на виборах і набере понад 42% голосів, отримає додаткові місця в парламенті.

Метою реформи є формування стабільнішої парламентської більшості для уряду-переможця.

Законопроєкт також передбачає, що коаліції та політичні партії повинні будуть визначати свого кандидата на посаду прем’єр-міністра ще на етапі подання виборчих списків. Таким чином планують посилити роль глави уряду в політичній системі країни.

Для набуття чинності документ має пройти схвалення в обох палатах парламенту Італії.

Джорджа Мелоні заявила, що має намір залишатися на посаді до завершення свого терміну.

За її словами, «послідовність і стабільність» є великою можливістю для Італії, а уряд робитиме все можливе для збереження стабільності до кінця мандата.

