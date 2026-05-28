Уряд Італії готує виборчу реформу – переможцям хочуть віддати більше мандатів
Уряд прем’єр-міністерки Італії Джорджа Мелоні представив законопроєкт щодо реформування виборчого законодавства країни. Про це повідомляє Bloomberg.
Документ було подано 27 травня. У разі його ухвалення коаліція, яка переможе на виборах і набере понад 42% голосів, отримає додаткові місця в парламенті.
Метою реформи є формування стабільнішої парламентської більшості для уряду-переможця.
Законопроєкт також передбачає, що коаліції та політичні партії повинні будуть визначати свого кандидата на посаду прем’єр-міністра ще на етапі подання виборчих списків. Таким чином планують посилити роль глави уряду в політичній системі країни.
Для набуття чинності документ має пройти схвалення в обох палатах парламенту Італії.
Джорджа Мелоні заявила, що має намір залишатися на посаді до завершення свого терміну.
За її словами, «послідовність і стабільність» є великою можливістю для Італії, а уряд робитиме все можливе для збереження стабільності до кінця мандата.
