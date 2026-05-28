Штраф до 15 тисяч гривень – ресторанам і барам нагадали про заборону куріння кальянів

Українським закладам громадського харчування нагадали про чинну заборону на куріння тютюнових виробів, кальянів і пристроїв для нагрівання тютюну в приміщеннях.

Держпродспоживслужба нагадала громадянам і суб’єктам господарювання, що в Україні діє заборона на куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів і пристроїв для споживання тютюну без згоряння у приміщеннях закладів ресторанного господарства.

Йдеться про кафе, бари, ресторани та інші подібні заклади. Заборона передбачена Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

Також у закладах ресторанного господарства заборонено розміщувати інформацію про послуги з приготування кальянів. У Держпродспоживслужбі пояснили, що інформація про тютюнові вироби або пов’язані з ними послуги в меню чи на рекламних плакатах вважається рекламою та стимулюванням продажу тютюнових виробів, що також заборонено законодавством.

За розміщення попільничок, кальянів або за куріння й використання тютюнових виробів, електронних сигарет чи кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства передбачений штраф у розмірі 3 тисяч гривень.

У разі повторного порушення протягом року сума штрафу зростає до 15 тисяч гривень.

