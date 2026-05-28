МОН затвердило Типове положення про конкурс на посаду керівника закладу професійної освіти

Міністерства освіти і науки України повідомило, що затвердило типове положення про конкурс на посаду керівника закладу професійної освіти. Документ запроваджує нову процедуру проведення конкурсу: від оголошення та подання документів до визначення переможця й оприлюднення результатів.

Однією з ключових новацій є залучення наглядової ради до процесу конкурсного добору.

У закладах, де має бути створено наглядову раду, саме вона проводитиме оцінювання кандидатів, визначати переможця та рекомендувати його на посаду керівника професійного коледжу.

Кандидати на посаду презентуватимуть наглядовій раді програми розвитку закладу та проходитимуть співбесіду. Загальна тривалість конкурсної процедури становитиме не більш як два місяці.

У МОН додають, що нова модель посилить уплив наглядових рад у розвитку закладів професійної освіти. Уже з 12 вересня 2026 року керівників професійних коледжів обиратимуть за оновленою процедурою.

