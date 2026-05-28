  1. В Україні

МОН затвердило Типове положення про конкурс на посаду керівника закладу професійної освіти

20:35, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Однією з ключових новацій є залучення наглядової ради до процесу конкурсного добору.
МОН затвердило Типове положення про конкурс на посаду керівника закладу професійної освіти
Фото: radiosvoboda.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерства освіти і науки України повідомило, що затвердило типове положення про конкурс на посаду керівника закладу професійної освіти. Документ запроваджує нову процедуру проведення конкурсу: від оголошення та подання документів до визначення переможця й оприлюднення результатів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Однією з ключових новацій є залучення наглядової ради до процесу конкурсного добору.

У закладах, де має бути створено наглядову раду, саме вона проводитиме оцінювання кандидатів, визначати переможця та рекомендувати його на посаду керівника професійного коледжу.

Кандидати на посаду презентуватимуть наглядовій раді програми розвитку закладу та проходитимуть  співбесіду.  Загальна тривалість конкурсної процедури становитиме не більш як два місяці.

У МОН додають, що нова модель посилить уплив наглядових рад у розвитку закладів професійної освіти. Уже з 12 вересня 2026 року керівників професійних коледжів обиратимуть за оновленою процедурою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОН України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд зобов’язав клієнта банку повернути понад 7,4 тисяч євро, помилково зарахованих через збій системи

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з клієнта банку понад 7,4 тис. євро, помилково зарахованих через збій банківської системи.

Ратифікація Угоди про позику: хто насправді повертатиме 90 млрд євро кредиту ЄС

Об’єднання Угоди про позику та Меморандуму в один пакет змусило парламент ратифікувати не лише кредит, а й обов’язкові ПДВ на посилки та нові податки для ФОП.

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]