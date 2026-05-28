На Temu знайшли небезпечні дитячі іграшки та зарядки: платформу оштрафували на 200 млн євро

20:27, 28 травня 2026
На платформі продавалися товари, які не відповідали вимогам безпеки, зокрема дитячі іграшки та зарядні пристрої.
Євросоюз оштрафував китайський маркетплейс Temu на 200 мільйонів євро за порушення правил цифрової безпеки. У Єврокомісії заявили, що платформа не змогла належним чином перевіряти ризики продажу небезпечних і незаконних товарів для покупців у країнах ЄС.

За даними розслідування, користувачі Temu в Європі мають високий ризик натрапити на продукцію, яка не відповідає вимогам безпеки.

Які товари на Temu визнали небезпечними

Під час перевірок у ЄС тестували різні товари, які продавалися через платформу. Зокрема, значна частина зарядних пристроїв не пройшла базові перевірки безпеки.

Також у поле зору потрапили дитячі іграшки. Частина з них містила небезпечні хімічні речовини понад допустимі норми або мала дрібні деталі, через які дитина могла вдавитися.

У Єврокомісії вважають, що Temu суттєво недооцінила масштаби проблеми.

Чому ЄС покарав Temu

У Брюсселі заявили, що Temu порушила вимоги Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), який зобов’язує великі онлайн-платформи оцінювати ризики для користувачів та боротися з небезпечними товарами.

Серед головних претензій до компанії:

  • платформа аналізувала ризики загалом для ринку онлайн-торгівлі, а не конкретно для власного сервісу;
  • компанія недооцінила кількість небезпечних товарів, які можуть бачити покупці;
  • Temu не врахувала, що алгоритми рекомендацій та реклама через блогерів можуть допомагати поширенню небезпечної продукції.

Що буде далі з Temu у Європі

Маркетплейс Temu повинен до 28 серпня 2026 року подати план, як саме він усуватиме порушення та посилюватиме контроль за товарами.

Якщо компанія не виконає вимоги Євросоюзу, їй можуть призначити нові фінансові санкції.

Розслідування щодо Temu у ЄС стартувало ще восени 2024 року. Під час перевірки використовували результати контрольних закупівель, звіти самої компанії, а також дані митних і наглядових органів країн Євросоюзу.

