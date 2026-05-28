На Temu нашли опасные детские игрушки и зарядки: платформу оштрафовали на 200 млн евро

Евросоюз оштрафовал китайский маркетплейс Temu на 200 миллионов евро за нарушение правил цифровой безопасности. В Еврокомиссии заявили, что платформа не смогла должным образом проверять риски продажи опасных и незаконных товаров для покупателей в странах ЕС.

По данным расследования, пользователи Temu в Европе имеют высокий риск столкнуться с продукцией, которая не соответствует требованиям безопасности.

Какие товары на Temu признали опасными

Во время проверок в ЕС тестировали различные товары, которые продавались через платформу. В частности, значительная часть зарядных устройств не прошла базовые проверки безопасности.

Также в поле зрения попали детские игрушки. Часть из них содержала опасные химические вещества сверх допустимых норм или имела мелкие детали, из-за которых ребенок мог подавиться.

В Еврокомиссии считают, что Temu существенно недооценила масштабы проблемы.

Почему ЕС наказал Temu

В Брюсселе заявили, что Temu нарушила требования Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), который обязывает крупные онлайн-платформы оценивать риски для пользователей и бороться с опасными товарами.

Среди главных претензий к компании:

платформа анализировала риски в целом для рынка онлайн-торговли, а не конкретно для собственного сервиса;

компания недооценила количество опасных товаров, которые могут видеть покупатели;

Temu не учла, что алгоритмы рекомендаций и реклама через блогеров могут помогать распространению опасной продукции.

Что будет дальше с Temu в Европе

Маркетплейс Temu должен до 28 августа 2026 года представить план, каким именно образом он будет устранять нарушения и усиливать контроль за товарами.

Если компания не выполнит требования Евросоюза, ей могут назначить новые финансовые санкции.

Расследование в отношении Temu в ЕС началось еще осенью 2024 года. Во время проверки использовались результаты контрольных закупок, отчеты самой компании, а также данные таможенных и надзорных органов стран Евросоюза.

