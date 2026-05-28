Как суды должны коммуницировать с ветеранами — Совет судей одобрил новые рекомендации

20:12, 28 мая 2026
Совет судей направит всем судам Украины рекомендации по обеспечению безбарьерного доступа ветеранов к правосудию и коммуникации в судах.
Совет судей Украины одобрил методические рекомендации по обеспечению безбарьерности, инклюзивности и надлежащей правовой помощи ветеранам и ветеранкам при осуществлении правосудия, а также рекомендации по этической коммуникации в судах. 

Рабочая группа по вопросам доступа ветеранов войны и членов их семей к правосудию была создана распоряжением председателя Совета судей Украины.

Рабочая группа разработала:

  • Методические рекомендации по обеспечению безбарьерности, инклюзивности и надлежащей правовой помощи ветеранам и ветеранкам при осуществлении правосудия;
  • Методические рекомендации по этической коммуникации с ветеранами и ветеранками, которые являются работниками аппаратов судов;
  • Памятку для работников аппарата суда по коммуникации с ветеранами и ветеранками.

В Совете судей подчеркнули общественную значимость вопроса доступа ветеранов и ветеранок к правосудию, а также необходимость обеспечения этической и психологически безопасной коммуникации как в коллективах судов, так и во время взаимодействия работников суда с ветеранами при исполнении служебных обязанностей.

Решением Совета судей Украины одобренные рекомендации и памятку направят для использования во все суды Украины.

Какие принципы доступа ветеранов к правосудию определил Совет судей

Методические рекомендации направлены на формирование единых подходов к организации судебного процесса, соответствующих принципам верховенства права, доступности правосудия, безбарьерности и инклюзивности с учетом особого опыта ветеранов и ветеранок.

В рекомендациях подчеркивается, что обеспечение безбарьерного, инклюзивного и эффективного доступа ветеранов к правосудию является важной составляющей реализации принципа верховенства права. При этом авторы документа отдельно отмечают: рекомендации не изменяют правила судопроизводства и не создают отдельного правосудия для ветеранов, а лишь направлены на более человечный и профессиональный подход с учетом боевого опыта.

Среди ключевых задач рекомендаций:

— обеспечение безбарьерного доступа ветеранов и ветеранок к правосудию;

— содействие корректной и нейтральной коммуникации;

— предотвращение дискриминации, стигматизации и ретравматизации;

— предоставление судам процессуально безопасных ориентиров для оценки потребностей участников процесса.

Что рекомендуют судам для безбарьерности и инклюзивности

В документе также подчеркивается, что суды должны придерживаться принципа равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом и не допускать дискриминации по признакам расы, цвета кожи, политических или религиозных убеждений, пола, инвалидности, психологического состояния или статуса ветерана войны.

Отдельное внимание уделено принципу эффективного доступа к правосудию. В рекомендациях указано, что суд должен обеспечить не только формальную возможность обращения в суд, но и реальную и эффективную возможность реализации процессуальных прав ветеранами и ветеранками.

Также предусмотрено применение принципа «разумного приспособления» и процессуальной пропорциональности. Это означает адаптацию процедур, графиков или определенных способов участия лица в процессе, если это необходимо для полного и эффективного участия ветерана или ветеранки в судебном разбирательстве.

Документ содержит отдельный блок рекомендаций по физической, информационной и организационной доступности судов.

В частности, судам рекомендуют обеспечить:

— беспрепятственный доступ к зданию суда, лифтам, пандусам и подъемникам;

— наличие кнопок вызова персонала;

— доступность санитарных помещений;

— специально оборудованные места в залах судебных заседаний для лиц на креслах колесных;

— возможность сопровождения ветеранов с тяжелыми травмами или ампутациями;

— места для лиц с протезами или ортопедическими средствами;

— информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля;

— навигацию для людей с инвалидностью.

Электронный суд и дистанционное участие ветеранов в заседаниях

Кроме того, в судах рекомендуют использовать понятные информационные материалы о порядке рассмотрения дел, развивать электронные сервисы для подачи процессуальных документов и обеспечить возможность дистанционного участия в заседаниях. Эффективным инструментом для этого названа система «Электронный суд».

Отдельно судьям рекомендуют учитывать возможные ограничения у ветеранов, связанные с мобильностью, прохождением лечения, реабилитацией, последствиями военной службы или необходимостью перерывов во время судебных заседаний.

Какие правила коммуникации с ветеранами рекомендуют судьям

В разделе об этических стандартах указано, что судьи должны придерживаться принципов уважения к чести и достоинству личности, избегать формулировок, которые могут восприниматься как унизительные, а также учитывать возможное влияние боевого опыта на поведение участника процесса и его особые потребности.

Также работникам судов рекомендуют непредвзято относиться к корректному общению и помнить, что ветераны и ветеранки могут находиться в состоянии длительного восстановления после ранений, контузий, плена или потери побратимов.

ПТСР, триггеры и психологические аспекты взаимодействия в судах

Значительная часть документа посвящена психологическим аспектам взаимодействия с ветеранами. В рекомендациях отмечается, что у ветеранов могут проявляться симптомы посттравматического стрессового расстройства, контузии, трудности со сном, повышенная тревожность, эмоциональная напряженность, проблемы с концентрацией внимания или реакции на громкие звуки и триггерные ситуации.

В связи с этим работникам судов рекомендуют:

— применять четкие, лаконичные и понятные формулировки;

— обеспечивать достаточное время для разъяснения процессуальных прав и обязанностей;

— избегать чрезмерной детализации и эмоционально окрашенных высказываний;

— при необходимости объявлять перерывы в судебных заседаниях;

— предоставлять достаточное время для реализации процессуальных прав.

Какие процессуальные гарантии рекомендуют для ветеранов в судах

Документ также содержит рекомендации по организационно-процессуальным гарантиям. Судам советуют гибко назначать судебные заседания с учетом лечения или реабилитации ветерана, разрешать участие в режиме видеоконференции и при необходимости допускать сопровождающих лиц.

Отдельный раздел посвящен обеспечению надлежащей правовой помощи. В рекомендациях подчеркивается, что ветераны имеют право на бесплатную правовую помощь в соответствии с Законом «О бесплатной правовой помощи», а суды должны проверять осведомленность ветеранов о таком праве и не допускать фактического лишения доступа к правовой помощи.

Как рекомендуют коммуницировать с работниками судов — ветеранами

Совет судей утвердил отдельные рекомендации по этической коммуникации с работниками аппаратов судов, которые являются ветеранами или ветеранками войны.

В документе указано, что коммуникация с такими работниками должна основываться на принципах уважения к достоинству, равенства, недискриминации, конфиденциальности, добровольности и психологической безопасности.

Также подчеркивается, что работники аппаратов судов, являющиеся ветеранами, имеют право самостоятельно определять, желают ли они обсуждать свой боевой опыт. Информация о состоянии здоровья, психологическом состоянии или обстоятельствах прохождения военной службы является конфиденциальной.

Судам рекомендуют избегать вопросов о боевом опыте без инициативы ветерана, не сравнивать боевой опыт разных лиц и не ставить под сомнение пережитые события.

Какие триггеры и фразы рекомендуют учитывать в общении с ветеранами

Среди возможных триггеров в документе названы громкие звуки, резкие конфликтные ситуации, агрессивный тон общения или обсуждение тем, связанных с войной. В таких случаях рекомендуется сохранять спокойный тон и уважать личные границы работника.

Также рекомендации предусматривают проведение информационных мероприятий, тренингов и лекций по вопросам ветеранской политики, этической коммуникации и психологической поддержки для работников судов.

Среди рекомендованных фраз для коммуникации с ветеранами:

«Если вам нужно время для адаптации, сообщите, пожалуйста»;

«Если понадобится помощь — обращайтесь»;

«Мы ценим ваш профессиональный опыт»;

«Спасибо Вам за службу».

Судей будут обучать взаимодействию с ветеранами и стандартам ЕСПЧ

Документом также предусмотрена необходимость систематического обучения и повышения квалификации судей по психологическим аспектам травматического опыта, стандартам доступности правосудия, безбарьерности и практике Европейского суда по правам человека относительно доступа к правосудию.

