Нацкомиссия не согласовала законопроект о торговле квотами на выбросы парниковых газов

Комиссия настаивает, что оператор рынка квот должен иметь лицензию и работать под надзором регулятора — так же, как обычные рынки капитала.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что не поддерживает законопроект Минэкономики о торговле квотами на выбросы парниковых газов.

Там подчеркивают, что предложенная редакция не соответствует стандартам Европейского Союза.

«Главное расхождение — в ЕС квоты можно свободно покупать и продавать с первого же дня. В то же время в документе предлагают запустить полноценную торговлю только на втором и третьем этапах работы системы. По мнению Комиссии, это не соответствует подходам, заложенным в рамках крупнейшей системы торговли выбросами EU ETS и Директивы о рынках финансовых инструментов MiFID II», - говорится в заявлении.

Также Комиссия настаивает, что оператор рынка квот должен иметь лицензию и работать под надзором регулятора — так же, как обычные рынки капитала. Иначе Комиссия просто не сможет контролировать торги.

«Напоследок есть замечания к слишком мягким штрафам: от 17 до 51 тысячи гривен за манипуляции и от 34 до 85 тысяч — за инсайдерскую торговлю.

Для сравнения, на обычных рынках капитала за такие же нарушения штрафуют на суммы до 81 миллиона гривен для людей и до 243 миллионов — для компаний. В ЕС планки еще выше. В Комиссии уверены, что такие низкие санкции просто не остановят злоумышленников.

Из-за всех этих недостатков документ вернули на доработку. Если в Министерстве учтут все замечания, Комиссия готова поддержать законопроект», - добавили в Комиссии.

