  1. Законодательство
  2. / В Украине

Нацкомиссия не согласовала законопроект о торговле квотами на выбросы парниковых газов

19:59, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комиссия настаивает, что оператор рынка квот должен иметь лицензию и работать под надзором регулятора — так же, как обычные рынки капитала.
Нацкомиссия не согласовала законопроект о торговле квотами на выбросы парниковых газов
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что не поддерживает законопроект Минэкономики о торговле квотами на выбросы парниковых газов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Там подчеркивают, что предложенная редакция не соответствует стандартам Европейского Союза.

«Главное расхождение — в ЕС квоты можно свободно покупать и продавать с первого же дня. В то же время в документе предлагают запустить полноценную торговлю только на втором и третьем этапах работы системы. По мнению Комиссии, это не соответствует подходам, заложенным в рамках крупнейшей системы торговли выбросами EU ETS и Директивы о рынках финансовых инструментов MiFID II», - говорится в заявлении.

Также Комиссия настаивает, что оператор рынка квот должен иметь лицензию и работать под надзором регулятора — так же, как обычные рынки капитала. Иначе Комиссия просто не сможет контролировать торги.

«Напоследок есть замечания к слишком мягким штрафам: от 17 до 51 тысячи гривен за манипуляции и от 34 до 85 тысяч — за инсайдерскую торговлю.

Для сравнения, на обычных рынках капитала за такие же нарушения штрафуют на суммы до 81 миллиона гривен для людей и до 243 миллионов — для компаний. В ЕС планки еще выше. В Комиссии уверены, что такие низкие санкции просто не остановят злоумышленников.

Из-за всех этих недостатков документ вернули на доработку. Если в Министерстве учтут все замечания, Комиссия готова поддержать законопроект», - добавили в Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд обязал клиента банка вернуть более 7,4 тысячи евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя системы

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с клиента банка более 7,4 тыс. евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя банковской системы.

Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]