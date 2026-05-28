Когда над ребенком могут оформить опеку, если отец-военнослужащий пропал без вести: что показывает судебная практика

Опека над ребенком пропавшего без вести военнослужащего: когда ее могут оформить и что учитывают суды

Семьи военнослужащих, пропавших без вести во время войны, часто сталкиваются не только с эмоциональной неопределенностью, но и с юридическими вопросами, связанными с детьми. Один из самых распространенных — кто и как может представлять интересы ребенка, если отец пропал без вести, а фактический уход осуществляет другое лицо.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов подчеркнул, что сам факт исчезновения без вести не означает автоматической утраты родительских прав. Человек юридически остается отцом или матерью ребенка, пока его не признали безвестно отсутствующим, не объявили умершим или не лишили родительских прав в судебном порядке.

То есть даже если отец-военнослужащий длительное время не выходит на связь и официально находится в статусе пропавшего без вести при особых обстоятельствах, это не означает автоматического прекращения его прав и обязанностей в отношении ребенка.

На какие нормы закона опираются органы опеки и суды

Основные положения содержатся в Семейном кодексе Украины, Гражданском кодексе Украины, Законе «Об охране детства» и Законе «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».

Статья 243 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность установления опеки над детьми до 14 лет и попечительства в отношении детей в возрасте от 14 до 18 лет, если ребенок остался без родительской опеки.

В то же время статья 43 Гражданского кодекса Украины определяет, что лицо может быть признано безвестно отсутствующим, если в течение одного года по месту его постоянного проживания отсутствуют сведения о месте его пребывания.

При этом ключевой вопрос для государства — не сам статус исчезновения, а то, имеет ли ребенок надлежащий уход и кто фактически осуществляет его воспитание и представительство.

Когда опека или попечительство не нужны

На практике многое зависит от семейной ситуации. Если мать ребенка жива, не лишена родительских прав и фактически воспитывает ребенка, отдельная опека чаще всего не нужна.

В такой ситуации именно мать остается законным представителем ребенка и может оформлять социальные выплаты, обращаться в государственные органы, представлять интересы ребенка в школе, больнице или суде, а также оформлять документы и необходимые статусы.

То есть исчезновение отца само по себе не означает, что ребенок автоматически признается оставшимся без родительской опеки.

Когда может возникнуть необходимость в оформлении опеки

Иная ситуация возникает, если мать также отсутствует, умерла, тяжело больна, не занимается ребенком или лишена родительских прав. Также вопрос оформления опеки может возникнуть, если ребенок фактически проживает с бабушкой, дедушкой, тетей, старшими братьями или другими лицами.

В таких случаях может возникнуть необходимость оформления опеки, попечительства, временного представительства или статуса ребенка, лишенного родительской опеки.

Что проверяют органы опеки

Служба по делам детей и орган опеки оценивают, с кем фактически проживает ребенок, кто обеспечивает уход, имеются ли надлежащие условия проживания, не нарушаются ли права ребенка и действительно ли родители не могут выполнять свои обязанности. Также проверяется наличие подтверждения статуса пропавшего без вести.

На практике могут учитываться уведомление о пропаже без вести, документы воинской части, выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, справки о составе семьи, характеристики, объяснения родственников и решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.

Такие полномочия органов опеки и попечительства предусмотрены постановлением Кабинета Министров №866 «Вопросы деятельности органов опеки и попечительства, связанной с защитой прав ребенка».

Кроме того, постановление Кабинета Министров №1013 внесло специальные изменения в отношении детей, оставшихся без родительской опеки во время войны.

Что показывает судебная практика

На практике органы опеки и суды обычно исходят из принципа наилучших интересов ребенка. Ключевой вопрос заключается не в том, формально ли пропал отец, а в том, кто реально ухаживает за ребенком, не остался ли он без надлежащего представительства и необходимо ли обеспечить возможность оформления документов, выплат, медицинских или образовательных вопросов.

При этом суды осторожно относятся к необратимым решениям в отношении детей военнослужащих, пропавших без вести во время боевых действий.

В частности, Кременецкий районный суд Тернопольской области по делу №601/2366/25 рассматривал вопрос назначения бабушки опекуном ребенка после того, как отец ребенка — военнослужащий — пропал без вести во время боевых действий. Суд учел фактическое проживание ребенка с бабушкой, ее участие в воспитании и содержании ребенка, а также документы о статусе пропавшего без вести.

Тывровский районный суд Винницкой области по делу №145/1408/25 исследовал вопрос фактического ухода за ребенком, выводы органа опеки и обстоятельства проживания ребенка. В результате ребенок был передан под опеку.

В свою очередь Добровеличковский районный суд Кировоградской области по делу №396/2141/25 рассматривал вопрос в отношении военнослужащего, который пропал без вести во время боевых действий, в контексте дальнейшей защиты прав ребенка. Суд исследовал документы воинской части, обстоятельства исчезновения и вопросы реализации прав малолетнего ребенка, интересы которого представлял опекун.

Судебная практика показывает, что в таких делах суды оценивают не только сам факт исчезновения отца, но и всю ситуацию вокруг ребенка: с кем он проживает, кто реально его содержит, кто занимается обучением, лечением, бытом и поддерживает ли орган опеки кандидатуру будущего опекуна.

Какие документы могут понадобиться

В зависимости от ситуации могут подаваться свидетельство о рождении ребенка, паспорт заявителя, документы о месте проживания, уведомление о пропаже без вести, документы воинской части, выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, медицинские документы, справки о составе семьи, характеристики, документы о доходах и акты обследования жилищных условий.

Чем опека отличается от усыновления

Опека не прекращает юридическую связь ребенка с отцом, может быть временной и позволяет представлять интересы ребенка, не лишая отца его статуса.

В то же время усыновление полностью меняет юридический статус ребенка, прекращает прежнюю правовую связь с биологическим отцом и требует отдельных правовых оснований.

Именно поэтому в делах относительно детей пропавших без вести военнослужащих чаще всего сначала рассматривается именно вопрос опеки или представительства, а не усыновления.

Что важно для семей

Если ребенок фактически воспитывается другими родственниками, желательно не затягивать с обращением в службу по делам детей, официально фиксировать обстоятельства, собирать документы относительно статуса исчезновения и оформлять правовой механизм представительства ребенка.

Это может быть важно для оформления социальных выплат, обучения, медицинского сопровождения, выезда за границу, наследственных вопросов и защиты прав ребенка в будущем.

Таким образом, исчезновение отца без вести во время войны само по себе не означает автоматической утраты им родительских прав. Но если ребенок фактически остался без надлежащей опеки или воспитывается другими лицами, закон позволяет оформить опеку, попечительство или другие формы представительства для защиты его прав и интересов.

В каждой ситуации государство и суды прежде всего оценивают интересы ребенка, фактические обстоятельства, наличие надлежащего ухода и возможность законного представительства.

