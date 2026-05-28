Копию постановления на обыск жилья могут вручить любому присутствующему лицу, если вас нет – ВС

18:29, 28 мая 2026
При проведении обыска копию постановления следственного судьи могут вручить не только владельцу или пользователю жилья, но и любому другому лицу, присутствующему на месте обыска.
Верховный Суд указал, что при отсутствии собственника, пользователя, владельца жилья копия постановления следственного судьи о проведении обыска домовладения может быть вручена другому присутствующему во время проведения этого следственного действия лицу. Такое вручение не свидетельствует о нарушении порядка проведения обыска и не является основанием для признания протокола обыска недопустимым доказательством.

По делу суды предыдущих инстанций признали лицо виновным по ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 и ч. 1 ст. 255-1 УК Украины.

В кассационной жалобе сторона защиты указывает на несоблюдение предписаний ч. 1 ст. 233 УПК при проникновении в жилье или иное владение лица, в связи с чем настаивает на признании недопустимым доказательством протокола обыска жилья как проведенного без разрешения владельца.

КУС ВС оставил решения судов первой и апелляционной инстанций без изменений.

Коллегия судей КУС указала, что в соответствии с ч. 3 ст. 236 УПК перед началом исполнения постановления следственного судьи лицу, владеющему жильем или иным владением, а при его отсутствии – другому присутствующему лицу должно быть предъявлено постановление и предоставлена его копия.

Как следует из протокола обыска, постановление следственного судьи о проведении обыска было вручено тому лицу, которое присутствовало во время проведения обыска этого домовладения.

Таким образом, учитывая положения УПК, согласно которым предусмотрено вручение копии постановления следственного судьи об обыске собственнику, пользователю, владельцу или любому лицу, присутствующему при проведении этого следственного действия, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу, что нарушений норм УПК в ходе проведения обыска допущено не было.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 2 апреля 2026 года по делу № 676/1013/23 (производство № 51-3938км25).

