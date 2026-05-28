Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании двух сотрудников БЭБ: детектив обещал «решить вопрос» за $15 тысяч

Детектив БЭБ требовал $15 тысяч у фигуранта дела о поддельных деньгах, а аналитик — $2 тысячи за помощь с лицензией на топливо.

Правоохранители разоблачили двух сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, которых подозревают в получении неправомерной выгоды. Речь идет о двух отдельных уголовных производствах. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, в первом случае разоблачен старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области. Следствие считает, что он требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который фигурировал в деле о изготовлении, ввозе и сбыте поддельных денег.

По версии правоохранителей, детектив заявлял, что имеет достаточно доказательств для повторного привлечения мужчины к уголовной ответственности и убеждал, что из-за предыдущей судимости тот «точно окажется за решеткой». Вместо этого он предложил «решить вопрос» за взятку.

Как отметил Генпрокурор, для организации встреч сотрудник БЭБ направлял повестки якобы для проведения следственных действий. По данным следствия, сначала он получил 10 тысяч долларов, после чего никаких следственных действий с мужчиной не проводил. Во время очередной встречи с заявителем детектива задержали.

В другом уголовном производстве разоблачен аналитик БЭБ, который ранее работал в налоговой службе. По информации следствия, к нему обратилась представительница предприятия, которому отказали в выдаче лицензии на хранение топлива.

Аналитик предложил помощь с повторной подачей документов и пообещал использовать свои связи для влияния на должностных лиц налоговой службы. После повторной подачи документов предприятию выдали лицензию, а сотрудник БЭБ, по данным следствия, потребовал 2 тысячи долларов «вознаграждения».

Обоих должностных лиц задержали после получения средств в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время готовятся сообщения о подозрении и ходатайства в суд об избрании мер пресечения.

Действия старшего детектива квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, в крупном размере. Аналитику БЭБ инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

