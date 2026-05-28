Переход на терминологию ЕС и система авторизаций: Правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса

Проект нового Таможенного кодекса вводит единые с ЕС таможенные правила и стандарты.

Кабинет Министров одобрил проект нового Таможенного кодекса Украины. Этот проект является важным элементом выполнения Раздела 29 «Таможенный союз» переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщило Министерство финансов.

«Проект нового Таможенного кодекса вводит единые с ЕС таможенные правила, стандарты и будет способствовать превращению украинской таможни в безопасностную границу европейского образца. Большинство положений нового Таможенного кодекса будут понятны как для бизнеса, так и для таможенников. Этому способствовало длительное формирование уже действующей на сегодня нормативно-правовой базы по стандартам ЕС, а также практическая реализация европейских правил и процедур», – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Этапы создания проекта нового Таможенного кодекса

Проект готовился в течение двух лет в широком профессиональном диалоге. В законопроекте учтены результаты оценки, проведенной Европейской Комиссией, а также предложения бизнеса.

Над текстом документа работали 15 экспертных команд, в состав которых вошли специалисты Минфина, Гостаможслужбы, Проектного офиса реформ при Минфине и Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM).

Отдельными важными этапами стали взаимодействие с украинским бизнесом и европейской стороной. После направления документа в Европейскую Комиссию для оценки соответствия таможенному законодательству ЕС было проведено 14 рабочих встреч с европейскими экспертами.

С октября 2025 года по март 2026 года рабочая группа, созданная во исполнение поручения Правительства, в состав которой вошли 15 представителей крупнейших бизнес-объединений и ассоциаций, которые в течение последних трех лет работают над улучшением бизнес-климата и защитой прав бизнеса в Украине, провела более 60 консультаций. Значительная часть предложений участников была учтена.

Структура проекта нового Таможенного кодекса

Структурно проект построен по логике европейского таможенного законодательства. Разделы I–IX соответствуют структуре Таможенного кодекса ЕС на уровне разделов и глав. Разделы X–XI имплементируют положения отдельных регламентов ЕС. Разделы XII–XV охватывают положения национального уровня, а разделы XVI–XVII содержат переходные положения, необходимые для функционирования системы до вступления Украины в ЕС. В целом проект нового Таможенного кодекса на сегодняшний день состоит из 781 статьи.

Основные нововведения и изменения (по сравнению с действующим законодательством) заключаются в полном переходе на таможенную терминологию ЕС, введении системы авторизаций, таможенных процедур, предусмотрен европейский подход к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям, освобождению от уплаты пошлины и т. д.

Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов новый Таможенный кодекс, в частности, предусматривает, что бессрочные авторизации продолжают действовать, а срочные – действуют до завершения срока их действия или до завершения соответствующих операций.

В Минфине отметили, что указанные шаги будут способствовать украинскому бизнесу, который ведет внешнеэкономическую деятельность, заранее адаптироваться к новым правилам, оптимизировать свои логистические и производственные процессы и повысить свою конкурентоспособность.

Следующий этап – подача законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.

