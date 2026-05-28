  1. В Украине

Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen: чем они особенные

15:49, 28 мая 2026
Первые поставки эскадрильи с целым пакетом вооружений запланированы на 2027 год.
Фото: saab.com
Премьер Швеции Ульф Кристерссон объявил о будущей передаче Украине 16 бывших в употреблении истребителей Gripen и о планах продажи 20 единиц новой модели этого самолета. Об этом он сказал на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества на авиабазе Уппсала. Предварительный документ — письмо о намерениях — стороны подписали еще во время прошлого визита Зеленского в Швецию.

Швеция бесплатно передает Украине 16 истребителей Gripen серий C и D. Кроме того, Украина купит 20 новых машин новейшей модификации.

Переговоры по новым машинам в настоящее время продолжаются, и их планируют завершить до 2030 года.

По словам Кристерссона, поставки Gripen начнутся в 2027 году. Зеленский со своей стороны рассчитывает получить первые машины в декабре 2025 — январе 2026 года.

«Мы рассчитываем в следующие 10 месяцев получить первые Gripen, мы будем со своей стороны делать все возможное», — сказал Президент.

Что известно об истребителях Gripen

Saab JAS 39 Gripen — это современный шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Saab. Название Gripen в переводе означает «грифон».

Основные характеристики Gripen:

  • многоцелевой самолёт: может выполнять задачи ПВО, перехвата, ударов по наземным целям и разведки;
  • максимальная скорость — около 2 Махов (более 2400 км/ч);
  • боевой радиус — примерно 800–1500 км в зависимости от миссии;
  • может использовать ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля» и высокоточные бомбы;
  • способен работать с коротких взлётных полос и даже автомобильных трасс;
  • требует относительно небольшого количества технического персонала;
  • имеет более низкую стоимость эксплуатации по сравнению со многими другими западными истребителями.

Основные версии:

Gripen C/D — нынешние серийные модификации;

Gripen E/F — более новая версия с более мощным радаром, большим запасом топлива и более современной авионикой.

