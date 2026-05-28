Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen: чем они особенные
Премьер Швеции Ульф Кристерссон объявил о будущей передаче Украине 16 бывших в употреблении истребителей Gripen и о планах продажи 20 единиц новой модели этого самолета. Об этом он сказал на брифинге.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества на авиабазе Уппсала. Предварительный документ — письмо о намерениях — стороны подписали еще во время прошлого визита Зеленского в Швецию.
Швеция бесплатно передает Украине 16 истребителей Gripen серий C и D. Кроме того, Украина купит 20 новых машин новейшей модификации.
Переговоры по новым машинам в настоящее время продолжаются, и их планируют завершить до 2030 года.
По словам Кристерссона, поставки Gripen начнутся в 2027 году. Зеленский со своей стороны рассчитывает получить первые машины в декабре 2025 — январе 2026 года.
«Мы рассчитываем в следующие 10 месяцев получить первые Gripen, мы будем со своей стороны делать все возможное», — сказал Президент.
Что известно об истребителях Gripen
Saab JAS 39 Gripen — это современный шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Saab. Название Gripen в переводе означает «грифон».
Основные характеристики Gripen:
- многоцелевой самолёт: может выполнять задачи ПВО, перехвата, ударов по наземным целям и разведки;
- максимальная скорость — около 2 Махов (более 2400 км/ч);
- боевой радиус — примерно 800–1500 км в зависимости от миссии;
- может использовать ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля» и высокоточные бомбы;
- способен работать с коротких взлётных полос и даже автомобильных трасс;
- требует относительно небольшого количества технического персонала;
- имеет более низкую стоимость эксплуатации по сравнению со многими другими западными истребителями.
Основные версии:
Gripen C/D — нынешние серийные модификации;
Gripen E/F — более новая версия с более мощным радаром, большим запасом топлива и более современной авионикой.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.