В Украине появятся правила реагирования на побочные реакции после вакцинации — это официально пропишут в законе

15:25, 28 мая 2026
Побочные реакции после прививки и контроль вакцин хотят впервые четко прописать в законе.
Кабмин предлагает масштабно обновить правила борьбы с инфекционными болезнями и проведения вакцинации в Украине.

Новый законопроект должен систематизировать порядок профилактических прививок, определить четкие правила контроля за качеством вакцин, урегулировать реагирование на побочные реакции после вакцинации и обновить права и обязанности граждан, медицинских учреждений и государственных органов в этой сфере.

Соответствующий проект закона «О защите населения от инфекционных болезней» уже одобрило правительство.

Какие новые полномочия получит Минздрав в сфере вакцинации

Проект предусматривает определение законодательных основ проведения вакцинации и уточнение полномочий Министерства здравоохранения в этой сфере. В частности, Минздраву предлагают предоставить полномочия по утверждению перечня инфекций, которым можно предотвратить путем вакцинации, перечня обязательных прививок, календаря профилактических прививок по возрасту и оптимальных сроков их проведения, а также перечня прививок по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.

Контроль качества вакцин и финансирование прививок

Документом также предлагается четко определить источники финансирования профилактических прививок и установить требования к иммунобиологическим лекарственным средствам. Отдельное внимание планируют уделить контролю за качеством и применением таких препаратов, в частности соблюдению условий холодовой цепи при их транспортировке и хранении.

Побочные реакции после вакцинации и порядок реагирования

Кроме того, законопроект предусматривает введение в законодательство терминов «побочные реакции» и «неблагоприятные события после вакцинации», а также определение порядка реагирования в случае их возникновения.

Какие еще изменения предусматривает законопроект об инфекционных болезнях

Также предлагается осовременить положения о правах и обязанностях граждан, общественных объединений, юридических лиц и физических лиц — предпринимателей в сфере защиты населения от инфекционных болезней. Отдельно планируют обновить законодательное регулирование оказания медицинской помощи людям, болеющим лепрой, а также уточнить полномочия Кабинета министров и Минздрава в сфере защиты населения от инфекционных болезней.

