Покушение на убийство мэра Пятихаток Исаева — задержан 57-летний фермер

Инцидент произошел во время ссоры возле городского совета — местный фермер нанес ножевой удар чиновнику, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Фото: pgo_gov_ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении 57-летнему жителю Пятихаток в Днепропетровской области по делу о покушении на умышленное убийство мэра Пятихаток.

Пострадавшим является Гилал Миргасан оглы Исаев, занимающий эту должность с 2020 года. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По данным Офиса генерального прокурора, 26 мая около 10:40 возле здания Пятихатского городского совета между мужчинами возник словесный конфликт во время обсуждения вопроса о самовольном использовании коммунального имущества.

Во время ссоры подозреваемый, который является местным фермером, нанес мэру ножевое ранение в область грудной клетки.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.