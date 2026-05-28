Покушение на убийство мэра Пятихаток Исаева — задержан 57-летний фермер

15:40, 28 мая 2026
Инцидент произошел во время ссоры возле городского совета — местный фермер нанес ножевой удар чиновнику, который сейчас находится в тяжелом состоянии.
Правоохранители сообщили о подозрении 57-летнему жителю Пятихаток в Днепропетровской области по делу о покушении на умышленное убийство мэра Пятихаток.

Пострадавшим является Гилал Миргасан оглы Исаев, занимающий эту должность с 2020 года. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По данным Офиса генерального прокурора, 26 мая около 10:40 возле здания Пятихатского городского совета между мужчинами возник словесный конфликт во время обсуждения вопроса о самовольном использовании коммунального имущества.

Во время ссоры подозреваемый, который является местным фермером, нанес мэру ножевое ранение в область грудной клетки.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

