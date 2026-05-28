  1. В Україні

Замах на вбивство міського голови П’ятихаток Ісаєва – затримано 57-річного фермера

15:40, 28 травня 2026
Інцидент стався під час суперечки біля міської ради — місцевий фермер завдав удару ножем посадовцю, який нині у тяжкому стані.
Фото: pgo_gov_ua
Правоохоронці повідомили про підозру 57-річному жителю П’ятихаток на Дніпропетровщині у справі щодо замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток.

Потерпілим є Гілал Міргасан огли Ісаєв, який обіймає посаду з 2020 року. Наразі він перебуває у тяжкому стані.

За даними Офісу Генпрокурора, 26 травня близько 10:40 біля будівлі П’ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунального майна.

Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав міському голові ножового поранення у ділянку грудної клітки.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

