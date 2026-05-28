Тетяну Мишко виключили зі складу Комісії з визначення управителя складних активів та включили Світлану Самсонову

15:18, 28 травня 2026
Уряд вніс зміни до персонального складу Комісії з визначення управителя складних активів: одного члена виключено, одного включено, а також уточнено посаду ще одного посадовця.
Кабінет Міністрів актуалізував персональний склад Комісії з визначення управителя складних активів. Відповідні зміни стосуються представників АРМА.

Зі складу Комісії виключено Мишко Тетяну Олегівну, яка обіймала посаду головного спеціаліста третього відділу департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА.

Натомість до складу Комісії включено Самсонову Світлану Іванівну — директора Департаменту правового забезпечення АРМА.

Окрім цього, уточнено посаду Мірутенка Михайла Михайловича.

Зміни ухвалені з метою актуалізації персонального складу Комісії та приведення його у відповідність до чинних посадових призначень.

Кабінет Міністрів України звільнення призначення АРМА

