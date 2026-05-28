Діти за власним бажанням більше 3 років живуть з батьком – чому суд відмовив у визначенні місця проживання з ним

Суд не побачив правового спору між батьками.

Гощанський районний суд Рівненської області розглянув цивільну справу за позовом матері, яка діє в інтересах батька, до матері дітей про визначення місця проживання неповнолітніх дітей.

Обставини справи № 557/1453/25

Позивачка, діючи в інтересах батька дітей, звернулася до суду з вимогою визначити місце проживання двох малолітніх синів разом з батьком. Сторони перебували у шлюбі з 8 жовтня 2016 року, який було розірвано рішенням Гощанського районного суду від 28 жовтня 2025 року. У шлюбі народилося двоє дітей.

Позивач вказував, що батьки понад три роки проживають окремо, діти фактично проживають разом з батьком та його батьками, батько повністю забезпечує дітей, створює належні умови для їх розвитку та виховання. Мати дітей проживає окремо, рідко відвідує дітей та матеріально їм не допомагає.

Відповідачка (мати дітей) у відзиві на позов частково визнала вимоги, зазначивши, що на період навчального року згодна з проживанням дітей з батьком, а на період літніх канікул — з нею. Орган опіки та піклування Гощанської селищної ради надав висновок про доцільність проживання дітей з батьком. Діти під час опитування в суді виявили бажання проживати переважно з батьком.

Що вирішив суд

Суд відмовив у задоволенні позову про визначення місця проживання дітей.

Суд встановив, що між батьками відсутній реальний спір щодо місця проживання дітей, оскільки вони фактично дійшли згоди про проживання дітей разом з батьком. Батько звернувся до суду з позовом завчасно, без наявності порушення, невизнання чи оспорювання його прав з боку матері.

Суд зауважує, що зверненню до суду з позовом має передувати спір між батьками дитини щодо місця її проживання, при цьому той з батьків, хто звертається до суду має довести, що дійсно батьки не можуть досягнути згоди щодо місця проживання дитини і з цього приводу між ними існує спір.

Рішення суду може бути оскаржене до Рівненського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

