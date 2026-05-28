Адвокати, судді та держслужбовці: ВККС оприлюднила портрет кандидата конкурсу до СОАС та СААС

Найбільша кількість кандидатів представляє місто Київ та Київську область.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що тривають конкурси на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Наразі Комісія здійснює перевірку практичних робіт кандидатів, які були допущені до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання.

ВККС також оприлюднила актуальну інфографіку щодо портрета кандидата у зазначених конкурсах з урахуванням результатів трьох етапів кваліфікаційного іспиту та допуску до практичного завдання.

Зокрема, до виконання практичного завдання у конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду допущено 102 кандидати на 17 посад, а до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – 62 кандидати на 10 посад.

Серед кандидатів до СОАС:

40 адвокатів;

20 суддів;

12 науковців;

10 державних службовців;

20 кандидатів із сукупним стажем професійної діяльності.

Серед кандидатів до СААС:

24 судді;

14 адвокатів;

4 науковці;

2 державні службовці;

18 кандидатів із сукупним стажем професійної діяльності.

«Найбільша кількість кандидатів представляє місто Київ та Київську область. Також серед учасників конкурсів – кандидати та доктори юридичних наук із різних регіонів України», - додали у ВККС.

