  1. Суд інфо

Адвокати, судді та держслужбовці: ВККС оприлюднила портрет кандидата конкурсу до СОАС та СААС

14:29, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найбільша кількість кандидатів представляє місто Київ та Київську область.
Адвокати, судді та держслужбовці: ВККС оприлюднила портрет кандидата конкурсу до СОАС та СААС
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що тривають конкурси на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Наразі Комісія здійснює перевірку практичних робіт кандидатів, які були допущені до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

ВККС також оприлюднила актуальну інфографіку щодо портрета кандидата у зазначених конкурсах з урахуванням результатів трьох етапів кваліфікаційного іспиту та допуску до практичного завдання.

Зокрема, до виконання практичного завдання у конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду допущено 102 кандидати на 17 посад, а до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – 62 кандидати на 10 посад.

Серед кандидатів до СОАС:

40 адвокатів;

20 суддів;

12 науковців;

10 державних службовців;

20 кандидатів із сукупним стажем професійної діяльності.

Серед кандидатів до СААС:

24 судді;

14 адвокатів;

4 науковці;

2 державні службовці;

18 кандидатів із сукупним стажем професійної діяльності.

«Найбільша кількість кандидатів представляє місто Київ та Київську область. Також серед учасників конкурсів – кандидати та доктори юридичних наук із різних регіонів України», - додали у ВККС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС адвокат держслужбовці

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

ТЦК вимагають від бізнесу подавати звіт про транспорт, навіть за його відсутності: ризик штрафу у 60 тисяч гривень

Підприємства в Україні можуть отримувати значні штрафи від ТЦК навіть у випадках, коли фактично не мають ані транспорту, ані працівників, а інколи — майже не ведуть діяльності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]