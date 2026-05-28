Голова КАС ВС Ігор Дашутін назвав ключові виклики адміністративної юстиції

Голова КАС ВС Ігор Дашутін звернув увагу на роль судової практики у формуванні нової правової культури публічного адміністрування

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін заявив, що Закон України «Про адміністративну процедуру» став важливою подією для української правової системи, оскільки вперше на загальному рівні закріпив фундаментальні принципи взаємодії органів публічної влади та приватної особи, які є невід’ємною складовою європейської правової традиції та демократичного врядування. Про це він сказав під час презентації звіту «Застосування Закону України «Про адміністративну процедуру», який містить аналіз нормативно-правового регулювання, судової практики, а також результати соціологічного дослідження.

Голова КАС ВС звернув увагу, що сьогодні відбувається поступовий відхід від моделі, за якою адміністративна процедура сприймалася переважно як внутрішній технічний механізм діяльності органу влади. Натомість формується підхід, відповідно до якого процедура стає гарантією захисту прав людини, адже саме порушення процедури часто є першою ознакою порушення справедливості. За словами Ігоря Дашутіна, людина має право бути почутою, розуміти мотиви рішень, які стосуються її прав та інтересів, а також очікувати від держави послідовності, добросовісності та правової визначеності.

Окрему увагу Ігор Дашутін приділив ролі адміністративних судів у формуванні практики застосування нового Закону. Він зазначив, що саме судова практика наповнює закон реальним змістом, формуючи стандарти поведінки як для органів влади, так і для громадян. Серед ключових викликів адміністративної юстиції голова КАС ВС назвав визначення меж дискреційних повноважень адміністративних органів, оцінку істотності процедурних порушень, вимоги до мотивування адміністративних актів і пошук балансу між ефективністю публічного управління та гарантіями захисту прав людини.

Також він звернув увагу на роль судової практики у формуванні нової правової культури публічного адміністрування. За його словами, процедура не повинна перетворюватися на бюрократичний бар’єр чи самоціль, а має слугувати інструментом забезпечення справедливості адміністративного рішення та ефективного захисту прав людини.

Очільник КАС ВС наголосив, що Закон України «Про адміністративну процедуру» – один із найбільш показових прикладів руху України у напрямку європейської інтеграції та впровадження європейських правових стандартів. Він зазначив, що принципи належного врядування, правової визначеності, пропорційності, право бути вислуханим і принцип захисту законних очікувань – це не лише елементи юридичної техніки, а фундаментальні принципи сучасної демократичної держави.

Підсумовуючи презентацію звіту щодо застосування Закону України «Про адміністративну процедуру», голова КАС ВС Ігор Дашутін наголосив на важливості професійного діалогу між представниками адміністративної, господарської та цивільної юрисдикцій. За його словами, саме така дискусія дає можливість комплексно оцінити виклики правозастосування та сприяє формуванню єдиних підходів у судовій практиці.

Ігор Дашутін зазначив, що ефективність адміністративної процедури залежить не лише від якості законодавчих норм, а й від того, наскільки послідовно вони реалізовуватимуться в діяльності органів влади та судовій практиці. У цьому процесі адміністративна юстиція має сформувати зрозумілі й передбачувані стандарти застосування нових процедурних механізмів і забезпечити баланс між публічним управлінням та захистом прав людини.

Також голова КАС ВС звернув увагу на необхідність подальшого розвитку сталої та узгодженої практики застосування Закону України «Про адміністративну процедуру», зокрема в питаннях юрисдикційних спорів. Він сказав, що важливу роль у цьому процесі відіграють професійні дискусії, узагальнення судової практики та напрацювання можливих законодавчих змін.

