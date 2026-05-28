  1. Суд інфо
  2. / Верховний Суд

Голова КАС ВС Ігор Дашутін назвав ключові виклики адміністративної юстиції

13:52, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Голова КАС ВС Ігор Дашутін звернув увагу на роль судової практики у формуванні нової правової культури публічного адміністрування
Голова КАС ВС Ігор Дашутін назвав ключові виклики адміністративної юстиції
Фото: supreme.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін заявив, що Закон України «Про адміністративну процедуру» став важливою подією для української правової системи, оскільки вперше на загальному рівні закріпив фундаментальні принципи взаємодії органів публічної влади та приватної особи, які є невід’ємною складовою європейської правової традиції та демократичного врядування. Про це він сказав під час презентації звіту «Застосування Закону України «Про адміністративну процедуру», який містить аналіз нормативно-правового регулювання, судової практики, а також результати соціологічного дослідження.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Голова КАС ВС звернув увагу, що сьогодні відбувається поступовий відхід від моделі, за якою адміністративна процедура сприймалася переважно як внутрішній технічний механізм діяльності органу влади. Натомість формується підхід, відповідно до якого процедура стає гарантією захисту прав людини, адже саме порушення процедури часто є першою ознакою порушення справедливості. За словами Ігоря Дашутіна, людина має право бути почутою, розуміти мотиви рішень, які стосуються її прав та інтересів, а також очікувати від держави послідовності, добросовісності та правової визначеності.

Окрему увагу Ігор Дашутін приділив ролі адміністративних судів у формуванні практики застосування нового Закону. Він зазначив, що саме судова практика наповнює закон реальним змістом, формуючи стандарти поведінки як для органів влади, так і для громадян. Серед ключових викликів адміністративної юстиції голова КАС ВС назвав визначення меж дискреційних повноважень адміністративних органів, оцінку істотності процедурних порушень, вимоги до мотивування адміністративних актів і пошук балансу між ефективністю публічного управління та гарантіями захисту прав людини.

Також він звернув увагу на роль судової практики у формуванні нової правової культури публічного адміністрування. За його словами, процедура не повинна перетворюватися на бюрократичний бар’єр чи самоціль, а має слугувати інструментом забезпечення справедливості адміністративного рішення та ефективного захисту прав людини.

Очільник КАС ВС наголосив, що Закон України «Про адміністративну процедуру» – один із найбільш показових прикладів руху України у напрямку європейської інтеграції та впровадження європейських правових стандартів. Він зазначив, що принципи належного врядування, правової визначеності, пропорційності, право бути вислуханим і принцип захисту законних очікувань – це не лише елементи юридичної техніки, а фундаментальні принципи сучасної демократичної держави.

Підсумовуючи презентацію звіту щодо застосування Закону України «Про адміністративну процедуру», голова КАС ВС Ігор Дашутін наголосив на важливості професійного діалогу між представниками адміністративної, господарської та цивільної юрисдикцій. За його словами, саме така дискусія дає можливість комплексно оцінити виклики правозастосування та сприяє формуванню єдиних підходів у судовій практиці.

Ігор Дашутін зазначив, що ефективність адміністративної процедури залежить не лише від якості законодавчих норм, а й від того, наскільки послідовно вони реалізовуватимуться в діяльності органів влади та судовій практиці. У цьому процесі адміністративна юстиція має сформувати зрозумілі й передбачувані стандарти застосування нових процедурних механізмів і забезпечити баланс між публічним управлінням та захистом прав людини.

Також голова КАС ВС звернув увагу на необхідність подальшого розвитку сталої та узгодженої практики застосування Закону України «Про адміністративну процедуру», зокрема в питаннях юрисдикційних спорів. Він сказав, що важливу роль у цьому процесі відіграють професійні дискусії, узагальнення судової практики та напрацювання можливих законодавчих змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд КАС ВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

ТЦК вимагають від бізнесу подавати звіт про транспорт, навіть за його відсутності: ризик штрафу у 60 тисяч гривень

Підприємства в Україні можуть отримувати значні штрафи від ТЦК навіть у випадках, коли фактично не мають ані транспорту, ані працівників, а інколи — майже не ведуть діяльності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]