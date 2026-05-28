Рада взяла до відома звіт ТСК щодо можливих порушень у сфері оборонних закупівель і фортифікацій

Комісія перевіряла використання бюджетних коштів на укріплення, інженерні загородження та закупівлю безпілотників для ЗСУ.

Верховна Рада взяла до відома звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень під час здійснення заходів з оборони держави (№ 15083). Рішення підтримали 236 народних депутатів.

Комісія здійснювала перевірку можливих порушень законодавства під час використання бюджетних коштів, які спрямовувалися на облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, а також на закупівлю та постачання безпілотних літальних апаратів для потреб Збройних Сил України.

