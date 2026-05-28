Жахлива знахідка під Вінницею – в обгорілій Skoda Fabia виявили тіло чоловіка

12:40, 28 травня 2026
Серед основних версій поліція не виключає самогубство, однак остаточні висновки ще попереду.
Фото: Головне управління Національної поліції у Вінницькій області
Поблизу села Шкуринці Вінницького району знайшли згорілий легковий автомобіль із тілом людини всередині. Правоохоронці відкрили провадження та розглядають версію самогубства, однак остаточні висновки ще не зроблені. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

За даними поліції, вранці 27 травня місцеві жителі помітили автомобіль поблизу відстійників неподалік села Шкуринці. Під час огляду транспортного засобу Skoda Fabia правоохоронці виявили обгорілі останки людини. Їх направили на судово-медичну експертизу для встановлення особи загиблого та точної причини смерті.

Наразі встановлено, що користувачем автомобіля був чоловік 1998 року народження, житель Вінниці. За результатами першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці отримали дані, які можуть свідчити про ймовірне самогубство.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з попередньою кваліфікацією як самогубство. Остаточні обставини події встановлюватимуться в ході досудового розслідування.

поліція Вінниця пожежа авто

