Вимагав у жінки $5000, погрожуючи поширити інтимні фото, та побив поліцейського: судитимуть зловмисника

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного мешканця Львівського району, який займався вимаганням коштів у жінки, з якою раніше мав близькі стосунки. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, у січні - лютому цього року чоловік, маючи фото інтимного характеру 31-річної потерпілої, погрожував їх розповсюдити у мережі Інтернет. Для цього він у соцмережі TikTok створив сторінку, яка нібито належала жінці, додавши її фото та особисту інформацію. У подальшому, переконував, що викладе туди інтимні фото.

Жінка хвилювалася, що такі дії могли призвести до дискредитації її як особистості в очах рідних та колег, а також створення атмосфери суспільного осуду.

За збереження конфіденційності чоловік вимагав заплатити. Мовчання він спершу оцінив у 15 000 доларів США, але коли зрозумів, що такої суми у жінки немає, то «погодився» на 5 000 доларів США.

Щоб жінка не відмовилася платити, систематично тиснув та погрожував фізичною розправою над нею та її близькими.

Розуміючи, що протиправна діяльність колишнього не припиниться навіть якщо погодитися на його умови, жінка звернулася до правоохоронців і далі діяла під їхнім контролем.

Так, у середині лютого вона зустрілася з чоловіком, щоб передати йому гроші. При зустрічі він не лише погрожував словесно, але і робив спроби залякати потерпілу, демонструючи травматичний пістолет.

Отримавши обумовлену суму коштів, чоловік намагався покинути місце зустрічі на автомобілі, проте його затримали правоохоронці.

Під час затримання він активно опирався правоохоронцям. Так, він розпилив в очі поліцейському газовий балончик «Терен-4», а коли той дезорієнтувався, вдарив кілька разів у голову.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловік знаходиться під вартою.

