Дональд Трамп пригрозив «підірвати Оман» через нафтову домовленість з Іраном

Очільника Білого дому обурила інформація про таємні переговори Оману та Тегерана щодо Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна може завдати удару по Оману через спроби встановити контроль над Ормузькою протокою разом з Іраном. Американський лідер вимагає від союзника відмовитися від планів стягнення плати за проїзд суден, пише The Guardian.

«Протока буде відкрита для всіх. Ніхто не збирається її контролювати. Ми збираємося за нею стежити. Ми будемо за нею стежити. Але ніхто не збирається її контролювати. Це частина переговорів, які ми ведемо», - сказав Трамп.

Президент США прямо заявив про можливість масштабної атаки на Оман.

«Оман поводитиметься так само, як і всі інші. Інакше нам доведеться їх підірвати. Вони це розуміють. З ними все буде добре», - додав американський президент.

