Місцева влада отримала право фінансувати потреби Сил оборони — закон підписано
13:56, 28 травня 2026
Внесено зміни до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони.
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.
Нагадаємо, цей документ парламент прийняв у червні 2024 року. Законопроєкт №9559-д розширить повноваження органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони України.
Законопроєкт дає можливість місцевому самоврядуванню фінансувати підрозділи Сил оборони, йдеться про закупівлю обладнання й техніки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.