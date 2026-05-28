Місцева влада отримала право фінансувати потреби Сил оборони — закон підписано

Внесено зміни до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.

Нагадаємо, цей документ парламент прийняв у червні 2024 року. Законопроєкт №9559-д розширить повноваження органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони України.

Законопроєкт дає можливість місцевому самоврядуванню фінансувати підрозділи Сил оборони, йдеться про закупівлю обладнання й техніки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.