  1. В Україні

Місцева влада отримала право фінансувати потреби Сил оборони — закон підписано

13:56, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внесено зміни до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони.
Місцева влада отримала право фінансувати потреби Сил оборони — закон підписано
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нагадаємо, цей документ парламент прийняв у червні 2024 року. Законопроєкт №9559-д розширить повноваження органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони України.

Законопроєкт дає можливість місцевому самоврядуванню фінансувати підрозділи Сил оборони, йдеться про закупівлю обладнання й техніки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

ТЦК вимагають від бізнесу подавати звіт про транспорт, навіть за його відсутності: ризик штрафу у 60 тисяч гривень

Підприємства в Україні можуть отримувати значні штрафи від ТЦК навіть у випадках, коли фактично не мають ані транспорту, ані працівників, а інколи — майже не ведуть діяльності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]