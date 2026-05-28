У Києві троє чоловіків за $17 000 обіцяли військовозобов’язаному виїзд за кордон як далекобійнику

Трьох чоловіків затримали під час передачі грошей за організацію незаконного перетину кордону.

У Києві викрили трьох чоловіків, які за 17 000 доларів США пропонували військовозобов’язаному організувати незаконний виїзд за кордон під виглядом другого водія вантажівки. Усіх трьох затримали та повідомили про підозру. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, двоє підозрюваних спочатку пропонували киянину зняти його з розшуку та працевлаштувати на підприємство критичної інфраструктури, щоб отримати бронювання від мобілізації. Однак після того, як дізналися, що чоловік перебуває у розшуку через самовільне залишення військової частини, заявили, що цей варіант йому не підходить.

Після цього вони запропонували інший механізм — за участі знайомого, який за 17 000 доларів нібито міг організувати виїзд за кордон як другого водія фури. «Клієнт» погодився, зібрав кошти та документи.

Під час передачі грошей правоохоронці затримали пособника організатора схеми.

Дії організатора кваліфіковано як отримання неправомірної вигоди та незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів. Двом іншим фігурантам інкримінують пособництво у цьому злочині.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Щодо одного з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 665 600 гривень. Двом іншим призначено цілодобовий домашній арешт.

