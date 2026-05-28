  1. В Украине

В Киеве трое мужчин за $17 000 обещали военнообязанному выезд за границу в качестве дальнобойщика

13:16, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Трое мужчин были задержаны во время передачи денег за организацию незаконного пересечения границы.
В Киеве трое мужчин за $17 000 обещали военнообязанному выезд за границу в качестве дальнобойщика
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве разоблачили троих мужчин, которые за 17 000 долларов США предлагали военнообязанному организовать незаконный выезд за границу под видом второго водителя грузовика. Всех троих задержали и сообщили о подозрении. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, двое подозреваемых сначала предлагали киевлянину снять его с розыска и трудоустроить на предприятие критической инфраструктуры, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Однако после того, как узнали, что мужчина находится в розыске за самовольное оставление воинской части, заявили, что этот вариант ему не подходит.

После этого они предложили другой механизм — с участием знакомого, который за 17 000 долларов якобы мог организовать выезд за границу в качестве второго водителя грузовика. «Клиент» согласился, собрал средства и документы.

Во время передачи денег правоохранители задержали пособника организатора схемы.

Действия организатора квалифицированы как получение неправомерной выгоды и незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенные из корыстных мотивов. Двум другим фигурантам инкриминируют пособничество в этом преступлении.

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 665 600 гривен. Двум другим назначен круглосуточный домашний арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев военнообязанный граница

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

ТЦК требуют от бизнеса подавать отчет о транспорте даже при его отсутствии: риск штрафа в 60 тысяч гривен

Предприятия в Украине могут получать значительные штрафы от ТЦК даже в случаях, когда фактически не имеют ни транспорта, ни работников, а иногда — почти не ведут деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]