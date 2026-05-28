В Киеве трое мужчин за $17 000 обещали военнообязанному выезд за границу в качестве дальнобойщика

Трое мужчин были задержаны во время передачи денег за организацию незаконного пересечения границы.

В Киеве разоблачили троих мужчин, которые за 17 000 долларов США предлагали военнообязанному организовать незаконный выезд за границу под видом второго водителя грузовика. Всех троих задержали и сообщили о подозрении. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, двое подозреваемых сначала предлагали киевлянину снять его с розыска и трудоустроить на предприятие критической инфраструктуры, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Однако после того, как узнали, что мужчина находится в розыске за самовольное оставление воинской части, заявили, что этот вариант ему не подходит.

После этого они предложили другой механизм — с участием знакомого, который за 17 000 долларов якобы мог организовать выезд за границу в качестве второго водителя грузовика. «Клиент» согласился, собрал средства и документы.

Во время передачи денег правоохранители задержали пособника организатора схемы.

Действия организатора квалифицированы как получение неправомерной выгоды и незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенные из корыстных мотивов. Двум другим фигурантам инкриминируют пособничество в этом преступлении.

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 665 600 гривен. Двум другим назначен круглосуточный домашний арест.

