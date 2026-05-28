Адвокаты, судьи и госслужащие: ВККС обнародовала портрет кандидата конкурса в СОАС и СААС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что продолжаются конкурсы на должности судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда. В настоящее время Комиссия осуществляет проверку практических работ кандидатов, которые были допущены к четвертому этапу квалификационного экзамена – выполнению практического задания.

ВККС также обнародовала актуальную инфографику относительно портрета кандидата в указанных конкурсах с учетом результатов трех этапов квалификационного экзамена и допуска к практическому заданию.

В частности, к выполнению практического задания в конкурсе в Специализированный окружной административный суд допущены 102 кандидата на 17 должностей, а в Специализированный апелляционный административный суд – 62 кандидата на 10 должностей.

Среди кандидатов в СОАС:

40 адвокатов;

20 судей;

12 ученых;

10 государственных служащих;

20 кандидатов с совокупным стажем профессиональной деятельности.

Среди кандидатов в СААС:

24 судьи;

14 адвокатов;

4 ученых;

2 государственных служащих;

18 кандидатов с совокупным стажем профессиональной деятельности.

«Наибольшее количество кандидатов представляет город Киев и Киевскую область. Также среди участников конкурсов – кандидаты и доктора юридических наук из разных регионов Украины», - добавили в ВККС.

