  1. Суд инфо

Адвокаты, судьи и госслужащие: ВККС обнародовала портрет кандидата конкурса в СОАС и СААС

14:29, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наибольшее количество кандидатов представляет город Киев и Киевскую область.
Адвокаты, судьи и госслужащие: ВККС обнародовала портрет кандидата конкурса в СОАС и СААС
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что продолжаются конкурсы на должности судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда. В настоящее время Комиссия осуществляет проверку практических работ кандидатов, которые были допущены к четвертому этапу квалификационного экзамена – выполнению практического задания.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

ВККС также обнародовала актуальную инфографику относительно портрета кандидата в указанных конкурсах с учетом результатов трех этапов квалификационного экзамена и допуска к практическому заданию.

В частности, к выполнению практического задания в конкурсе в Специализированный окружной административный суд допущены 102 кандидата на 17 должностей, а в Специализированный апелляционный административный суд – 62 кандидата на 10 должностей.

Среди кандидатов в СОАС:

40 адвокатов;

20 судей;

12 ученых;

10 государственных служащих;

20 кандидатов с совокупным стажем профессиональной деятельности.

Среди кандидатов в СААС:

24 судьи;

14 адвокатов;

4 ученых;

2 государственных служащих;

18 кандидатов с совокупным стажем профессиональной деятельности.

«Наибольшее количество кандидатов представляет город Киев и Киевскую область. Также среди участников конкурсов – кандидаты и доктора юридических наук из разных регионов Украины», - добавили в ВККС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС адвокат госслужащие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

ТЦК требуют от бизнеса подавать отчет о транспорте даже при его отсутствии: риск штрафа в 60 тысяч гривен

Предприятия в Украине могут получать значительные штрафы от ТЦК даже в случаях, когда фактически не имеют ни транспорта, ни работников, а иногда — почти не ведут деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]