Глава КАС ВС Игорь Дашутин назвал ключевые вызовы административной юстиции

Глава КАС ВС Игорь Дашутин обратил внимание на роль судебной практики в формировании новой правовой культуры публичного администрирования.

Председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин заявил, что Закон Украины «Об административной процедуре» стал важным событием для украинской правовой системы, поскольку впервые на общем уровне закрепил фундаментальные принципы взаимодействия органов публичной власти и частного лица, которые являются неотъемлемой составляющей европейской правовой традиции и демократического управления. Об этом он сказал во время презентации отчета «Применение Закона Украины «Об административной процедуре», который содержит анализ нормативно-правового регулирования, судебной практики, а также результаты социологического исследования.

Председатель КАС ВС обратил внимание, что сегодня происходит постепенный отход от модели, согласно которой административная процедура воспринималась преимущественно как внутренний технический механизм деятельности органа власти. Вместо этого формируется подход, согласно которому процедура становится гарантией защиты прав человека, ведь именно нарушение процедуры часто является первым признаком нарушения справедливости. По словам Игоря Дашутина, человек имеет право быть услышанным, понимать мотивы решений, касающихся его прав и интересов, а также ожидать от государства последовательности, добросовестности и правовой определенности.

Отдельное внимание Игорь Дашутин уделил роли административных судов в формировании практики применения нового Закона. Он отметил, что именно судебная практика наполняет закон реальным содержанием, формируя стандарты поведения как для органов власти, так и для граждан. Среди ключевых вызовов административной юстиции председатель КАС ВС назвал определение границ дискреционных полномочий административных органов, оценку существенности процедурных нарушений, требования к мотивировке административных актов и поиск баланса между эффективностью публичного управления и гарантиями защиты прав человека.

Также он обратил внимание на роль судебной практики в формировании новой правовой культуры публичного администрирования. По его словам, процедура не должна превращаться в бюрократический барьер или самоцель, а должна служить инструментом обеспечения справедливости административного решения и эффективной защиты прав человека.

Глава КАС ВС подчеркнул, что Закон Украины «Об административной процедуре» – один из наиболее показательных примеров движения Украины в направлении европейской интеграции и внедрения европейских правовых стандартов. Он отметил, что принципы надлежащего управления, правовой определенности, пропорциональности, право быть выслушанным и принцип защиты законных ожиданий – это не только элементы юридической техники, а фундаментальные принципы современной демократической державы.

Подводя итоги презентации отчета относительно применения Закона Украины «Об административной процедуре», председатель КАС ВС Игорь Дашутин подчеркнул важность профессионального диалога между представителями административной, хозяйственной и гражданской юрисдикций. По его словам, именно такая дискуссия дает возможность комплексно оценить вызовы правоприменения и способствует формированию единых подходов в судебной практике.

Игорь Дашутин отметил, что эффективность административной процедуры зависит не только от качества законодательных норм, но и от того, насколько последовательно они будут реализовываться в деятельности органов власти и судебной практике. В этом процессе административная юстиция должна сформировать понятные и предсказуемые стандарты применения новых процедурных механизмов и обеспечить баланс между публичным управлением и защитой прав человека.

Также председатель КАС ВС обратил внимание на необходимость дальнейшего развития устойчивой и согласованной практики применения Закона Украины «Об административной процедуре», в частности в вопросах юрисдикционных споров. Он сказал, что важную роль в этом процессе играют профессиональные дискуссии, обобщение судебной практики и наработка возможных законодательных изменений.

