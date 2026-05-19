Ливень, молния, радуга и град — Киев и Одессу накрыл армагеддон
21:13, 19 мая 2026
ГСЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях: в городах наблюдаются интенсивные осадки, грозы и локальные подтопления.
В Киеве и Одессе сегодня наблюдаются сложные погодные условия — сильные ливни, грозы, местами град и мощные молнии.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что днем 20 мая в столице ожидаются грозы, объявлен I уровень опасности (желтый).
В Киеве местами одновременно фиксируют интенсивный ливень, молнии и радугу.
Сложные погодные условия также охватили Одессу. Там сообщают о сильных осадках, выпадении града и локальных подтоплениях отдельных улиц.
Параллельно в социальных сетях появляются видео и фото непогоды.
