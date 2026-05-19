  1. В Украине

6, 9 или 10 месяцев — в ВСУ рассматривают различные сроки контрактов

20:45, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Главнокомандующий ВСУ сообщил о проработке различных вариантов контрактов для добровольцев и действующих военнослужащих.
6, 9 или 10 месяцев — в ВСУ рассматривают различные сроки контрактов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что в армии прорабатывают введение новых форматов контрактов — отдельно для добровольцев и для действующих военнослужащих.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов контрактов с разной продолжительностью службы.

«Это, скорее всего, окончательные сроки. Те, которые военные обсуждали, а мы учитывали разные взгляды, разные подходы», — отметил он.

Сырский уточнил, что один из вариантов предусматривает краткосрочный контракт на 6–9 месяцев для военных, которые ранее уволились по состоянию здоровья, но готовы вернуться на службу.

«Многие хотят именно короткий контракт», — добавил главнокомандующий.

Он также подтвердил возможность введения 10-месячного контракта для военнослужащих, которые уже проходят службу.

Отдельно для новых добровольцев планируют предусмотреть контракты сроком от двух лет и более.

«(Для тех, кто не хочет заключать контракт — просто мобилизация», — подытожил Сырский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные контракт военнослужащие мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]