6, 9 или 10 месяцев — в ВСУ рассматривают различные сроки контрактов

Главнокомандующий ВСУ сообщил о проработке различных вариантов контрактов для добровольцев и действующих военнослужащих.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что в армии прорабатывают введение новых форматов контрактов — отдельно для добровольцев и для действующих военнослужащих.

По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов контрактов с разной продолжительностью службы.

«Это, скорее всего, окончательные сроки. Те, которые военные обсуждали, а мы учитывали разные взгляды, разные подходы», — отметил он.

Сырский уточнил, что один из вариантов предусматривает краткосрочный контракт на 6–9 месяцев для военных, которые ранее уволились по состоянию здоровья, но готовы вернуться на службу.

«Многие хотят именно короткий контракт», — добавил главнокомандующий.

Он также подтвердил возможность введения 10-месячного контракта для военнослужащих, которые уже проходят службу.

Отдельно для новых добровольцев планируют предусмотреть контракты сроком от двух лет и более.

«(Для тех, кто не хочет заключать контракт — просто мобилизация», — подытожил Сырский.

