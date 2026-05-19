НБУ оштрафовал «Укрпочту» на 1,7 млн грн за нарушения на платежном рынке

Регулятор применил санкцию за несоблюдение требований законодательства в сфере платежных услуг и системы внутреннего контроля.

Национальный банк Украины наложил на АО «Укрпочта» штраф в размере 1,7 млн грн за нарушение требований законодательства на платежном рынке. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Регулятор применил к АО «Укрпочта» меру воздействия в виде штрафа на сумму 1 700 000 грн. Основанием стало невыполнение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в частности обязанности обеспечить надлежащее функционирование системы корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры НБУ 18 мая 2026 года.

Как отмечается, в ходе дистанционного надзора за деятельностью «Укрпочты» и по результатам инспекционной проверки, проведенной по состоянию на 1 ноября 2025 года, были выявлены нарушения требований Закона Украины «О платежных услугах» и положения НБУ относительно системы управления поставщика финансовых платежных услуг.

Согласно решению, АО «Укрпочта» обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней с момента получения документа.

