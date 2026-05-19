  1. В Украине

НБУ оштрафовал «Укрпочту» на 1,7 млн грн за нарушения на платежном рынке

21:35, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Регулятор применил санкцию за несоблюдение требований законодательства в сфере платежных услуг и системы внутреннего контроля.
НБУ оштрафовал «Укрпочту» на 1,7 млн грн за нарушения на платежном рынке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины наложил на АО «Укрпочта» штраф в размере 1,7 млн грн за нарушение требований законодательства на платежном рынке. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Регулятор применил к АО «Укрпочта» меру воздействия в виде штрафа на сумму 1 700 000 грн. Основанием стало невыполнение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в частности обязанности обеспечить надлежащее функционирование системы корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры НБУ 18 мая 2026 года.

Как отмечается, в ходе дистанционного надзора за деятельностью «Укрпочты» и по результатам инспекционной проверки, проведенной по состоянию на 1 ноября 2025 года, были выявлены нарушения требований Закона Украины «О платежных услугах» и положения НБУ относительно системы управления поставщика финансовых платежных услуг.

Согласно решению, АО «Укрпочта» обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней с момента получения документа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ штраф / штрафы Укрпочта

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]