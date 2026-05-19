НБУ оштрафував «Укрпошту» на 1,7 млн грн за порушення на платіжному ринку

Регулятор застосував санкцію через недотримання вимог законодавства щодо платіжних послуг і системи внутрішнього контролю.

Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» штраф у розмірі 1,7 млн грн через порушення вимог законодавства на платіжному ринку. Про це йдеться у повідомленні Національний банк України.

Регулятор застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді штрафу на суму 1 700 000 грн. Підставою стало невиконання вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, зокрема обов’язку забезпечити належне функціонування системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури НБУ 18 травня 2026 року.

Як зазначається, під час безвиїзного нагляду за діяльністю «Укрпошти» та за результатами інспекційної перевірки, проведеної станом на 1 листопада 2025 року, було виявлено порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги» та положення НБУ щодо системи управління надавача фінансових платіжних послуг.

Відповідно до рішення, АТ «Укрпошта» зобов’язане сплатити штраф протягом п’яти робочих днів з моменту отримання документа.

