Інвойс замість акта: як змінилися правила документообігу для бізнесу в Україні

Український бізнес отримав можливість спростити оформлення документів при наданні послуг та виконанні робіт. Відтепер у низці випадків компанії можуть відмовитися від обов’язкового підписання двосторонніх актів виконаних робіт і використовувати інші форми підтвердження операцій. Такі зміни мають зменшити бюрократичне навантаження, пришвидшити документообіг та наблизити українські правила до міжнародної практики.

Із 1 квітня 2026 року в Україні набув чинності Закон №4791-ІХ, який спрощує оформлення первинних документів щодо надання послуг, виконання робіт та оренди. Нові правила дозволяють бізнесу мінімізувати бюрократичні процедури та скоротити витрати на документообіг.

Які зміни передбачає закон

Закон передбачає, що для підтвердження факту надання послуг або виконання робіт за цивільно-правовим договором більше не обов’язково оформлювати акт виконаних робіт із підписами обох сторін. Якщо це передбачено договором, підтвердженням можуть бути інвойс або інший первинний документ, підписаний лише виконавцем.

Такі зміни особливо важливі для компаній, які працюють з іноземними партнерами, адже у багатьох країнах практика підписання двосторонніх актів у класичному українському форматі не застосовується.

За яких умов можна використовувати інвойс

Водночас новий порядок не діє автоматично. Для використання інвойсу чи іншого документа без підпису замовника необхідно виконати дві умови:

у письмовому договорі має бути прямо зазначено, що підтвердженням надання послуг або виконання робіт є інвойс чи інший документ, підписаний виконавцем;

операція повинна бути відображена у бухгалтерському обліку у відповідному періоді.

Які переваги отримає бізнес

Очікується, що нововведення допоможуть компаніям скоротити паперове навантаження, пришвидшити погодження документів та зробити співпрацю з контрагентами більш гнучкою. Також зміни мають наблизити українські правила документообігу до міжнародних стандартів, вказують в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

За оцінками експертів, сукупна економія для українського бізнесу завдяки новим правилам може перевищити 20 млрд грн щороку — за рахунок скорочення часу, витрат на логістику документів та бюрократичних процедур.

На які договори спрощення не поширюється

Водночас спрощений підхід не застосовуватиметься до окремих категорій договорів та операцій. Зокрема, зміни не поширюються на:

операції, що оплачуються за публічні кошти;

договори оренди державного або комунального майна;

договори будівельного підряду та проєктних робіт;

договори про пожертву або гуманітарну допомогу.

У таких випадках двосторонні акти та інші форми погодження документів залишаються обов’язковими.

Які програми підтримки бізнесу діють в Україні

Крім того, у межах державної політики підтримки українських виробників «Зроблено в Україні» продовжують діяти програми підтримки бізнесу. Зокрема:

гранти до 16 млн грн для підприємств, чиї виробничі потужності були зруйновані внаслідок російських обстрілів;

фінансування розвитку промислової інфраструктури індустріальних парків;

кредити за програмою «5-7-9» до 150 млн грн на інвестиційні цілі;

гранти до 8 млн грн на розвиток переробної промисловості та закупівлю обладнання;

часткова компенсація вартості української техніки: 25% — на сільгосптехніку та обладнання для агропереробки, 15% — на колісну і будівельну техніку, ліфти та верстати.

В Інспекції наголошують, що громади та місцева влада мають сприяти релокації підприємств, які були змушені переміщуватися через війну, щоб вони продовжували роботу в Україні, а не за кордоном.

