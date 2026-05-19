  В Україні

На посади суддів Спецтрибуналу претендує багато юристів-міжнародників і криміналістів – голова делегації України в ПАРЄ

22:18, 19 травня 2026
До роботи майбутнього трибуналу вже виявляють інтерес міжнародні юристи та криміналісти.
Міністерське засідання Ради Європи в Кишиневі, під час якого 36 держав та Європейський Союз підписали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України
Затвердження 36 державами та ЄС Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу стосовно злочину агресії Росії проти України є важливим кроком для формування правової основи роботи майбутнього Спецтрибуналу.

Про це заявили в українській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Голова делегації зазначила, що створення Спецтрибуналу має забезпечити притягнення до відповідальності керівництва РФ за злочин агресії проти України.

«Спецтрибунал буде розглядати основний злочин – агресію проти України, усе решта – обстріли, насильницьке переміщення громадян, зокрема дітей, утримування у полоні мирних жителів, знищення та пошкодження майна, матеріальні й нематеріальні втрати українців – це похідні основного злочину», - зазначила вона.

Офіс Спецтрибуналу запустять у Гаазі, а до роботи структури вже прагнуть долучитися багато юристів-міжнародників і криміналістів.

«Ідеться про притягнення до відповідальності керівництва РФ на політичному та військовому рівнях, яке планувало агресію, віддавало накази на найвищому рівні, які потім виконувалися», - наголосила народна депутатка.

