Чи достатньо боргу по аліментах для позбавлення батьківських прав: що показує судова практика

Для позбавлення батьківських прав необхідно довести систематичне та свідоме ухилення від виконання обов’язків щодо дитини.

Позбавлення батьківських прав в Україні застосовується лише у виняткових випадках і за наявності доведеного, свідомого та тривалого невиконання батьківських обов’язків.

Частина 1 статті 164 Сімейного кодексу України визначає вичерпний перелік підстав для позбавлення батьківських прав. Таке рішення суд може ухвалити, якщо мати або батько:

не забрали дитину з пологового будинку чи іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини та протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

ухиляються від виконання обов’язків щодо виховання дитини, забезпечення безпечних умов життя та здобуття нею повної загальної середньої освіти;

жорстоко поводяться з дитиною;

є хронічними алкоголіками або наркоманами;

вдаються до експлуатації дитини, примушують її до жебракування чи бродяжництва;

засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Верховний Суд у постанові від 8 жовтня 2025 року у справі № 535/646/24 наголосив, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу. Суд зазначив, що його можна застосовувати лише тоді, коли доведено свідоме та тривале ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Також Верховний Суд звернув увагу, що якщо поведінку батька чи матері можна змінити, суди мають спершу застосовувати менш суворі заходи, зокрема попередження, а також покладати контроль за виконанням батьківських обов’язків на органи опіки та піклування.

Позбавлення батьківських прав має серйозні правові наслідки як для батьків, так і для самої дитини. Зокрема, у рішенні Кегичівського районного суду Харківської області від 12 травня 2026 року у справі № 624/35/26 зазначено, що така міра допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків неможливо та доведена їхня вина.

Водночас сама по собі несплата аліментів не є автоматичною підставою для позбавлення батьківських прав. Це може бути лише додатковим аргументом у справі, якщо позивач доведе, що один із батьків свідомо та систематично ухиляється від виконання своїх обов’язків щодо дитини, а ситуацію неможливо виправити менш суворими заходами.

