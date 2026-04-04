У Чернівцях апеляційний суд скасовує рішення у справах про розлучення та самостійне виховання дітей за скаргами ТЦК

Йдеться про рішення місцевих судів щодо розірвання шлюбу із встановленням факту самостійного виховання дитини батьком без участі матері.

У Чернівецькому апеляційному суді повідомили про суттєве збільшення кількості цивільних справ у першому кварталі 2026 року. Основним чинником стала поява нової категорії спорів, пов’язаних із сімейними обставинами військовозобов’язаних.

За перші три місяці 2026 року до суду апеляційної інстанції надійшло 479 апеляційних скарг на рішення місцевих судів у цивільних справах. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року їх було 247. Таким чином, показник зріс майже вдвічі.

Ключову частину цього зростання сформували справи за апеляційними скаргами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин. Йдеться про рішення місцевих судів щодо розірвання шлюбу із встановленням факту самостійного виховання дитини батьком без участі матері. У першому кварталі 2026 року таких скарг надійшло 250, тоді як торік ця категорія взагалі була відсутня у статистиці.

Зростання кількості таких справ пов’язують із нормами законодавства про мобілізацію та військовий обов’язок. Встановлення факту самостійного виховання дитини може надавати право на відстрочку від призову, демобілізацію або виїзд за кордон. Через це військовозобов’язані батьки почали масово звертатися до судів першої інстанції з відповідними позовами, які переважно задовольнялися.

Водночас апеляційна інстанція демонструє іншу практику. Із 250 оскаржених рішень станом на 31 березня 2026 року суд розглянув 138 справ. В одному випадку апеляційну скаргу залишили без розгляду, а у 137 — рішення судів першої інстанції скасували.

У суді наголошують: під час розгляду таких справ ключовим є не формальне оформлення сімейних відносин, а реальний зміст участі кожного з батьків у вихованні дитини. Встановлення факту самостійного виховання потребує належного доказування — зокрема підтвердження, що інший із батьків об’єктивно не бере участі у житті дитини або не може цього робити через конкретні обставини, як-от смерть, позбавлення батьківських прав, тяжка хвороба, зникнення безвісти чи систематичне ухилення від обов’язків.

