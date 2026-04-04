  1. В Україні
  2. / Суд інфо

У Чернівцях апеляційний суд скасовує рішення у справах про розлучення та самостійне виховання дітей за скаргами ТЦК

12:41, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про рішення місцевих судів щодо розірвання шлюбу із встановленням факту самостійного виховання дитини батьком без участі матері.
У Чернівцях апеляційний суд скасовує рішення у справах про розлучення та самостійне виховання дітей за скаргами ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівецькому апеляційному суді повідомили про суттєве збільшення кількості цивільних справ у першому кварталі 2026 року. Основним чинником стала поява нової категорії спорів, пов’язаних із сімейними обставинами військовозобов’язаних.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За перші три місяці 2026 року до суду апеляційної інстанції надійшло 479 апеляційних скарг на рішення місцевих судів у цивільних справах. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року їх було 247. Таким чином, показник зріс майже вдвічі.

Ключову частину цього зростання сформували справи за апеляційними скаргами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин. Йдеться про рішення місцевих судів щодо розірвання шлюбу із встановленням факту самостійного виховання дитини батьком без участі матері. У першому кварталі 2026 року таких скарг надійшло 250, тоді як торік ця категорія взагалі була відсутня у статистиці.

Зростання кількості таких справ пов’язують із нормами законодавства про мобілізацію та військовий обов’язок. Встановлення факту самостійного виховання дитини може надавати право на відстрочку від призову, демобілізацію або виїзд за кордон. Через це військовозобов’язані батьки почали масово звертатися до судів першої інстанції з відповідними позовами, які переважно задовольнялися.

Водночас апеляційна інстанція демонструє іншу практику. Із 250 оскаржених рішень станом на 31 березня 2026 року суд розглянув 138 справ. В одному випадку апеляційну скаргу залишили без розгляду, а у 137 — рішення судів першої інстанції скасували.

У суді наголошують: під час розгляду таких справ ключовим є не формальне оформлення сімейних відносин, а реальний зміст участі кожного з батьків у вихованні дитини. Встановлення факту самостійного виховання потребує належного доказування — зокрема підтвердження, що інший із батьків об’єктивно не бере участі у житті дитини або не може цього робити через конкретні обставини, як-от смерть, позбавлення батьківських прав, тяжка хвороба, зникнення безвісти чи систематичне ухилення від обов’язків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Чернівці апеляція апеляційні суди розлучення ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]